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МВФ ожидает роста ВВП Узбекистана в 2025 и 2026 годах на уровне 6%
МВФ ожидает роста ВВП Узбекистана в 2025 и 2026 годах на уровне 6% - 24.04.2025, ПРАЙМ
МВФ ожидает роста ВВП Узбекистана в 2025 и 2026 годах на уровне 6%
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает сохранение роста ВВП Узбекистана в 2025 и 2026 годах на уровне 6%, такой прогноз опубликован на сайте МВФ по итогам... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T06:58+0300
2025-04-24T06:58+0300
2025-04-24T06:58+0300
экономика
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узбекистан
мвф
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ТАШКЕНТ, 24 апр — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает сохранение роста ВВП Узбекистана в 2025 и 2026 годах на уровне 6%, такой прогноз опубликован на сайте МВФ по итогам работы миссии фонда в рамках консультаций по статье IV Устава организации.
"В базовом сценарии прогнозируется сохранение реального роста ВВП в 2025 и 2026 годах на уровне, близком к 6%", - говорится в заявлении.
Высокий уровень частного потребления, активные инвестиции и прогресс в реализации структурных реформ остаются ключевыми факторами, поддерживающими рост экономики Узбекистана, отмечается в сообщении.
При этом в МВФ предупреждают, что объявленное повышение глобальных тарифов может оказать влияние на экономику Узбекистана через снижение внешнего спроса, изменение цен на сырьевые товары и сокращение притока финансовых средств.
Согласно прогнозу фонда, в 2025 году дефицит счета текущих операций останется на уровне 5% ВВП. Это будет обусловлено увеличением экспорта золота и мерами по консолидации государственного сектора, что частично компенсирует снижение экспорта, не связанного с золотом, на фоне замедления экономического роста в странах—торговых партнерах.
Инфляция, как ожидается, снизится к концу 2025 года до уровня немного выше 8% в годовом выражении.
"В дальнейшем предполагается её постепенное снижение, чему будут способствовать жесткая макроэкономическая и макропруденциальная политика, а также продолжение структурных реформ", - добавили в МВФ.
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мировая экономика, узбекистан, мвф
Экономика, Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, МВФ
МВФ ожидает роста ВВП Узбекистана в 2025 и 2026 годах на уровне 6%
МВФ ожидает роста ВВП Узбекистана в 2025 и 2026 годах на уровне 6%
ТАШКЕНТ, 24 апр — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает сохранение роста ВВП Узбекистана в 2025 и 2026 годах на уровне 6%, такой прогноз опубликован на сайте МВФ по итогам работы миссии фонда в рамках консультаций по статье IV Устава организации.
"В базовом сценарии прогнозируется сохранение реального роста ВВП в 2025 и 2026 годах на уровне, близком к 6%", - говорится в заявлении.
Высокий уровень частного потребления, активные инвестиции и прогресс в реализации структурных реформ остаются ключевыми факторами, поддерживающими рост экономики Узбекистана, отмечается в сообщении.
При этом в МВФ предупреждают, что объявленное повышение глобальных тарифов может оказать влияние на экономику Узбекистана через снижение внешнего спроса, изменение цен на сырьевые товары и сокращение притока финансовых средств.
Согласно прогнозу фонда, в 2025 году дефицит счета текущих операций останется на уровне 5% ВВП. Это будет обусловлено увеличением экспорта золота и мерами по консолидации государственного сектора, что частично компенсирует снижение экспорта, не связанного с золотом, на фоне замедления экономического роста в странах—торговых партнерах.
Инфляция, как ожидается, снизится к концу 2025 года до уровня немного выше 8% в годовом выражении.
"В дальнейшем предполагается её постепенное снижение, чему будут способствовать жесткая макроэкономическая и макропруденциальная политика, а также продолжение структурных реформ", - добавили в МВФ.