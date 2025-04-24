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В МВФ заявили о рисках для глобальной экономической стабильности - 24.04.2025, ПРАЙМ
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В МВФ заявили о рисках для глобальной экономической стабильности
В МВФ заявили о рисках для глобальной экономической стабильности - 24.04.2025, ПРАЙМ
В МВФ заявили о рисках для глобальной экономической стабильности
Возросшая торговая напряженность в мире создает существенные риски для глобальной экономической и финансовой стабильности, говорится в отчете... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T15:00+0300
2025-04-24T15:00+0300
экономика
вашингтон
сша
кристалина георгиева
мвф
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ВАШИНГТОН, 24 апр - ПРАЙМ. Возросшая торговая напряженность в мире создает существенные риски для глобальной экономической и финансовой стабильности, говорится в отчете директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой. "Мировая экономика находится в поворотном моменте. Торговая напряженность резко выросла после объявления США о новых пошлинах и ответных мерах на них, что повышает политическую неопределенность, вызывает опасения относительно будущего мировой торговой системы и создает неизбежные и существенные риски для глобальной экономической и финансовой стабильности", - говорится в документе. Отмечается, что эти события происходят в то время, когда перспективы экономического роста и так слабые, а уровень госдолга - высокий, что "удушает" возможности стран создавать новые рабочие места и осуществлять инвестиции. Также указывается, что напряженность в торговых отношениях между государствами была отчасти связана с неравным распределением выгоды от экономической интеграции, ее влиянием на международное разделение труда, безопасностью цепочки поставок и глобальными дисбалансами. "Устойчивый низкий рост может подавить создание рабочих мест и подпитывать бедность и неравенство, усугубляя социальное недовольство", - добавили в фонде.
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вашингтон, сша, кристалина георгиева, мвф
Экономика, ВАШИНГТОН, США, Кристалина Георгиева, МВФ
15:00 24.04.2025
 
В МВФ заявили о рисках для глобальной экономической стабильности

Георгиева: торговая напряженность создает риски для глобальной стабильности

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанк Глава МВФ Кристалина Георгиева
 Глава МВФ Кристалина Георгиева - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 24 апр - ПРАЙМ. Возросшая торговая напряженность в мире создает существенные риски для глобальной экономической и финансовой стабильности, говорится в отчете директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой.
"Мировая экономика находится в поворотном моменте. Торговая напряженность резко выросла после объявления США о новых пошлинах и ответных мерах на них, что повышает политическую неопределенность, вызывает опасения относительно будущего мировой торговой системы и создает неизбежные и существенные риски для глобальной экономической и финансовой стабильности", - говорится в документе.
Отмечается, что эти события происходят в то время, когда перспективы экономического роста и так слабые, а уровень госдолга - высокий, что "удушает" возможности стран создавать новые рабочие места и осуществлять инвестиции.
Также указывается, что напряженность в торговых отношениях между государствами была отчасти связана с неравным распределением выгоды от экономической интеграции, ее влиянием на международное разделение труда, безопасностью цепочки поставок и глобальными дисбалансами.
"Устойчивый низкий рост может подавить создание рабочих мест и подпитывать бедность и неравенство, усугубляя социальное недовольство", - добавили в фонде.
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