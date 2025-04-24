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МВФ обеспокоен ростом неопределенности в мировой экономике - 24.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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МВФ обеспокоен ростом неопределенности в мировой экономике
МВФ обеспокоен ростом неопределенности в мировой экономике - 24.04.2025, ПРАЙМ
МВФ обеспокоен ростом неопределенности в мировой экономике
Члены Международного валютного фонда (МВФ) встревожены ростом неопределенности в мировой экономике и ее замедлением, заявила в четверг журналистам на брифинге... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T16:12+0300
2025-04-24T16:12+0300
экономика
вашингтон
кристалина георгиева
мвф
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ВАШИНГТОН, 24 апр - ПРАЙМ. Члены Международного валютного фонда (МВФ) встревожены ростом неопределенности в мировой экономике и ее замедлением, заявила в четверг журналистам на брифинге директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. "Члены встревожены, поскольку только мы собрались вступить на путь большей стабильности после нескольких попыток, прогнозировали рост на 3,3%, и на самом деле мы беспокоились, что это недостаточно сильно, и вот мы здесь. Перспективы роста ослабли", - сообщила она. По словам Георгиевой, члены фонда также указывают на необходимость иметь "основанную на правилах глобальную экономику", в которой существует предсказуемость планирования действий как для правительств, так и для частного сектора. Глава МВФ также указала на то, что страны-участницы МВФ постоянно повторяют необходимость снижения текущего уровня неопределенности. Ранее в МВФ заявили, что глобальная экономическая система, в которой большинство стран функционировало последние 80 лет, перезагружается, начиная новую эру, существующие правила оспариваются, а новые еще не появились. По оценкам организации, если резкий рост пошлин и сопутствующая ему неопределенность сохранятся, то это значительно замедлит глобальный рост экономики.
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вашингтон, кристалина георгиева, мвф
Экономика, ВАШИНГТОН, Кристалина Георгиева, МВФ
16:12 24.04.2025
 
МВФ обеспокоен ростом неопределенности в мировой экономике

Георгиева: члены МВФ обеспокоены ростом неопределенности в мировой экономике

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМВФ
МВФ - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 24 апр - ПРАЙМ. Члены Международного валютного фонда (МВФ) встревожены ростом неопределенности в мировой экономике и ее замедлением, заявила в четверг журналистам на брифинге директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
"Члены встревожены, поскольку только мы собрались вступить на путь большей стабильности после нескольких попыток, прогнозировали рост на 3,3%, и на самом деле мы беспокоились, что это недостаточно сильно, и вот мы здесь. Перспективы роста ослабли", - сообщила она.
По словам Георгиевой, члены фонда также указывают на необходимость иметь "основанную на правилах глобальную экономику", в которой существует предсказуемость планирования действий как для правительств, так и для частного сектора.
Глава МВФ также указала на то, что страны-участницы МВФ постоянно повторяют необходимость снижения текущего уровня неопределенности.
Ранее в МВФ заявили, что глобальная экономическая система, в которой большинство стран функционировало последние 80 лет, перезагружается, начиная новую эру, существующие правила оспариваются, а новые еще не появились. По оценкам организации, если резкий рост пошлин и сопутствующая ему неопределенность сохранятся, то это значительно замедлит глобальный рост экономики.
Глава МВФ Кристалина Георгиева - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
В МВФ заявили о рисках для глобальной экономической стабильности
15:00
 
ЭкономикаВАШИНГТОНКристалина ГеоргиеваМВФ
 
 
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