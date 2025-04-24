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Средний размер потребительского кредита в России увеличился
Средний размер потребительского кредита в России увеличился - 24.04.2025, ПРАЙМ
Средний размер потребительского кредита в России увеличился
Средний размер потребительского кредита в России в марте увеличился на 14% по отношению к февральскому показателю и составил 168,5 тысяч рублей, следует из... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T11:00+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Средний размер потребительского кредита в России в марте увеличился на 14% по отношению к февральскому показателю и составил 168,5 тысяч рублей, следует из сообщения пресс-релиза Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в марте 2025 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 168,5 тысяч рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 14% (в феврале 2025 года - 147,8 тысяч рублей)... Показатель растет второй месяц подряд", - говорится в сообщении. В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средний потребительский кредит, напротив, сократился на 7,8% (в марте 2024 года – 182,8 тысячи рублей). Отмечается, что наибольший средний размер выданных потребительских кредитов был в Москве, он составил 302 тысячи рублей, следом идут Санкт-Петербург с 247 тысячами, Московская область с 223 тысячами, Татарстан, где средний размер потребкредита составил 198 тысяч рублей, а также Тюменская область с ХМАО и ЯНАО, там средний размер потребкредита составил 186 тысяч рублей. "Стоит отметить, что... рост фиксируется на фоне стабилизации количества выданных потребкредитов. Так, с декабря прошлого года их выдача держится на уровне 1,25-1,30 миллиона в месяц. При этом объемы выдаваемых банками потребкредитов растут, увеличивая их "средний чек". Во многом такая динамика объясняется политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка, включая макропруденциальные ограничения в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН)", - приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.
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финансы, россия, нбки
Экономика, Финансы, РОССИЯ, НБКИ
Средний размер потребительского кредита в России увеличился
НБКИ: средний размер потребительского кредита в России в марте вырос на 14%
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Средний размер потребительского кредита в России в марте увеличился на 14% по отношению к февральскому показателю и составил 168,5 тысяч рублей, следует из сообщения пресс-релиза Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в марте 2025 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 168,5 тысяч рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 14% (в феврале 2025 года - 147,8 тысяч рублей)... Показатель растет второй месяц подряд", - говорится в сообщении.
В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средний потребительский кредит, напротив, сократился на 7,8% (в марте 2024 года – 182,8 тысячи рублей).
Отмечается, что наибольший средний размер выданных потребительских кредитов был в Москве, он составил 302 тысячи рублей, следом идут Санкт-Петербург с 247 тысячами, Московская область с 223 тысячами, Татарстан, где средний размер потребкредита составил 198 тысяч рублей, а также Тюменская область с ХМАО и ЯНАО, там средний размер потребкредита составил 186 тысяч рублей.
"Стоит отметить, что... рост фиксируется на фоне стабилизации количества выданных потребкредитов. Так, с декабря прошлого года их выдача держится на уровне 1,25-1,30 миллиона в месяц. При этом объемы выдаваемых банками потребкредитов растут, увеличивая их "средний чек". Во многом такая динамика объясняется политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка, включая макропруденциальные ограничения в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН)", - приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.
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