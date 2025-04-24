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Toyota дополнительно инвестирует в завод в США на фоне пошлин - 24.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Toyota дополнительно инвестирует в завод в США на фоне пошлин
Toyota дополнительно инвестирует в завод в США на фоне пошлин - 24.04.2025, ПРАЙМ
Toyota дополнительно инвестирует в завод в США на фоне пошлин
Японский автоконцерн Toyota дополнительно инвестирует 88 миллионов долларов (около 12,5 миллиарда иен) для создания сборочной линии основных деталей для... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T08:52+0300
2025-04-24T08:52+0300
экономика
бизнес
технологии
сша
япония
токио
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toyota
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ТОКИО, 24 апр – ПРАЙМ. Японский автоконцерн Toyota дополнительно инвестирует 88 миллионов долларов (около 12,5 миллиарда иен) для создания сборочной линии основных деталей для гибридных автомобилей на заводе в Западной Вирджинии в США, передает телеканал NHK. "Автоконцерн Toyota дополнительно инвестирует 88 миллионов долларов (около 12,5 миллиарда иен) во внедрение сборочной линии для основных компонентов гибридных автомобилей на заводе в США", - передает телеканал. Отмечается, что на линии будут производиться детали, которые позволяют оптимизировать экономичность и мощность гибридных автомобилей. Она будет запущена со второй половины 2026 года. Завод в Западной Вирджинии производит двигатели и коробки передач. С учетом последней инвестиции общий объем вложений автогиганта туда составит 2,8 миллиарда долларов (400 миллиардов иен). Автостроитель объяснил свое решение "желанием внести вклад в регион, отвечая потребностям потребителей и как член американского предприятия посредством обеспечения найма рабочей силы и продолжительными инвестициями", передает телеканал. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. До этого Япония подпала под 25-процентные пошлины на сталь и алюминий и на автомобили, произведенные за пределами США. В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом. США занимают первое место в экспорте Японии. На них приходится 21,3 триллиона иен (146,5 миллиарда долларов). Почти треть составляет экспорт автомобилей. До сих пор пошлины на японские автомобили в США составляли 2,5%, после введения дополнительных пошлин - 27,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США. Правительство Японии неоднократно заявляло, что продолжит вести работу с США, доказывая, что японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в страну на 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллиона человек и что последние 5 лет Япония является главным инвестором США, поэтому включение Японии в перечень стран, на которые распространяются пошлины, несправедливо.
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бизнес, технологии, сша, япония, токио, дональд трамп, toyota, toyota camry
Экономика, Бизнес, Технологии, США, ЯПОНИЯ, Токио, Дональд Трамп, Toyota, Toyota Camry
08:52 24.04.2025
 
Toyota дополнительно инвестирует в завод в США на фоне пошлин

NHK: Toyota вложит 88 миллионов долларов в завод в США

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип Toyota
Логотип Toyota - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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ТОКИО, 24 апр – ПРАЙМ. Японский автоконцерн Toyota дополнительно инвестирует 88 миллионов долларов (около 12,5 миллиарда иен) для создания сборочной линии основных деталей для гибридных автомобилей на заводе в Западной Вирджинии в США, передает телеканал NHK.
"Автоконцерн Toyota дополнительно инвестирует 88 миллионов долларов (около 12,5 миллиарда иен) во внедрение сборочной линии для основных компонентов гибридных автомобилей на заводе в США", - передает телеканал.
Отмечается, что на линии будут производиться детали, которые позволяют оптимизировать экономичность и мощность гибридных автомобилей. Она будет запущена со второй половины 2026 года.
Завод в Западной Вирджинии производит двигатели и коробки передач. С учетом последней инвестиции общий объем вложений автогиганта туда составит 2,8 миллиарда долларов (400 миллиардов иен).
Автостроитель объяснил свое решение "желанием внести вклад в регион, отвечая потребностям потребителей и как член американского предприятия посредством обеспечения найма рабочей силы и продолжительными инвестициями", передает телеканал.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
До этого Япония подпала под 25-процентные пошлины на сталь и алюминий и на автомобили, произведенные за пределами США. В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом.
США занимают первое место в экспорте Японии. На них приходится 21,3 триллиона иен (146,5 миллиарда долларов). Почти треть составляет экспорт автомобилей. До сих пор пошлины на японские автомобили в США составляли 2,5%, после введения дополнительных пошлин - 27,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США.
Правительство Японии неоднократно заявляло, что продолжит вести работу с США, доказывая, что японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в страну на 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллиона человек и что последние 5 лет Япония является главным инвестором США, поэтому включение Японии в перечень стран, на которые распространяются пошлины, несправедливо.
Логотип Toyota - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
Toyota построит в Шанхае завод по производству электромобилей
22 апреля, 13:41
 
ЭкономикаБизнесТехнологииСШАЯПОНИЯТокиоДональд ТрампToyotaToyota Camry
 
 
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