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Путин наградил команду "Норникеля" орденом "За доблестный труд" - 24.04.2025, ПРАЙМ
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Путин наградил команду "Норникеля" орденом "За доблестный труд"
Путин наградил команду "Норникеля" орденом "За доблестный труд" - 24.04.2025, ПРАЙМ
Путин наградил команду "Норникеля" орденом "За доблестный труд"
Президент России Владимир Путин наградил коллектив "Норильского никеля" орденом "За доблестный труд", соответствующий указ размещен на сайте официального... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T12:26+0300
2025-04-24T12:26+0300
норникель
владимир путин
промышленность
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин наградил коллектив "Норильского никеля" орденом "За доблестный труд", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие металлургической промышленности и достигнутые трудовые успехи наградить орденом "За доблестный труд" коллектив публичного акционерного общества "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Красноярский край", — говорится в документе."Высокая награда — это заслуга всех сотрудников "Норникеля". Это не только горняки и металлурги, но и множество специалистов из самых разных областей: те, кто разведывает месторождения, обеспечивает бесперебойную работу оборудования и ИТ-систем, перевозит наши грузы и обеспечивает безопасность. Именно благодаря большой команде "Норникеля" мы уже 90 лет являемся лидером горно-металлургической отрасли России", — поздравил коллектив с получением награды президент "Норникеля" Владимир Потанин. "Норникель" – лидер горно-металлургической промышленности России, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей платины, меди, кобальта и родия. Компания является крупнейшим в мире производителем "зеленых" металлов, необходимых для декарбонизации глобальной экономики, реализации энергоперехода к возобновляемой энергетике и электротранспорту. Она обладает уникальной ресурсной базой, собственным ТЭК и современной транспортной инфраструктурой, что обеспечивает ей выгодное положение в мировой горнодобывающей отрасли. Команда под управлением Потанина реализует собственную Экологическую стратегию и участвует на условиях партнерства в реализации социальных программ на всех территориях присутствия. Так, на Надеждинском металлургическом заводе в Норильске запущена Серная программа, ключевая инициатива федерального проекта "Чистый воздух". Её задача – радикально сократить выбросы диоксида серы в Норильске и сделать воздух в городе чистым. Параллельно начато освоение самых глубоких рудных горизонтов в Евразии на глубине почти 2 километра – шахта "Глубокая" рудника "Скалистый". Это позволит увеличить добычу самой богатой руды.
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норникель, владимир путин, промышленность
Норникель, Владимир Путин, Промышленность
12:26 24.04.2025
 

Путин наградил команду "Норникеля" орденом "За доблестный труд"

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк%Норильский никель
%Норильский никель - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин наградил коллектив "Норильского никеля" орденом "За доблестный труд", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в развитие металлургической промышленности и достигнутые трудовые успехи наградить орденом "За доблестный труд" коллектив публичного акционерного общества "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Красноярский край", — говорится в документе.
"Высокая награда — это заслуга всех сотрудников "Норникеля". Это не только горняки и металлурги, но и множество специалистов из самых разных областей: те, кто разведывает месторождения, обеспечивает бесперебойную работу оборудования и ИТ-систем, перевозит наши грузы и обеспечивает безопасность. Именно благодаря большой команде "Норникеля" мы уже 90 лет являемся лидером горно-металлургической отрасли России", — поздравил коллектив с получением награды президент "Норникеля" Владимир Потанин.
ГМК Норильский никель
"Норникель" сократил выпуск никеля и палладия
21 апреля, 13:13
"Норникель" – лидер горно-металлургической промышленности России, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей платины, меди, кобальта и родия. Компания является крупнейшим в мире производителем "зеленых" металлов, необходимых для декарбонизации глобальной экономики, реализации энергоперехода к возобновляемой энергетике и электротранспорту. Она обладает уникальной ресурсной базой, собственным ТЭК и современной транспортной инфраструктурой, что обеспечивает ей выгодное положение в мировой горнодобывающей отрасли.
Команда под управлением Потанина реализует собственную Экологическую стратегию и участвует на условиях партнерства в реализации социальных программ на всех территориях присутствия.
Так, на Надеждинском металлургическом заводе в Норильске запущена Серная программа, ключевая инициатива федерального проекта "Чистый воздух". Её задача – радикально сократить выбросы диоксида серы в Норильске и сделать воздух в городе чистым.
Параллельно начато освоение самых глубоких рудных горизонтов в Евразии на глубине почти 2 километра – шахта "Глубокая" рудника "Скалистый". Это позволит увеличить добычу самой богатой руды.
 
НорникельВладимир ПутинПромышленность
 
 
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