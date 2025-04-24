https://1prime.ru/20250424/novak-857005157.html

Новак заявил, что правительство держит на контроле ситуацию с угледобычей

Новак заявил, что правительство держит на контроле ситуацию с угледобычей - 24.04.2025, ПРАЙМ

Новак заявил, что правительство держит на контроле ситуацию с угледобычей

Кабмин РФ держит на контроле ситуацию с социальной стабильностью в регионах угледобычи и считает, что в случае необходимости следует принимать превентивные... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T18:44+0300

2025-04-24T18:44+0300

2025-04-24T18:44+0300

россия

александр новак

владимир путин

правительство рф

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Кабмин РФ держит на контроле ситуацию с социальной стабильностью в регионах угледобычи и считает, что в случае необходимости следует принимать превентивные меры, заявил вице-премьер Александр Новак на заседании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. "Правительство держит на контроле ситуацию с социальной стабильностью в регионах угледобычи. В случае необходимости следует принимать превентивные меры с точки зрения оценки текущей ситуации и прогноза на ближайшую перспективу. Президент (РФ Владимир Путин - ред.) всегда подчеркивает - мы должны действовать на опережение", - приводятся в сообщении кабмина слова Новака.

https://1prime.ru/20250414/novak-856652326.html

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россия, александр новак, владимир путин, правительство рф