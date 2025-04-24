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Министр финансов Польши призвал ЕС увеличить расходы на оборону

Министр финансов Польши призвал ЕС увеличить расходы на оборону - 24.04.2025, ПРАЙМ

Министр финансов Польши призвал ЕС увеличить расходы на оборону

Министр финансов Польши Анджей Доманьский заявил агентству РИА Новости, что считает очевидным необходимость существенного увеличения европейскими странами... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T22:36+0300

2025-04-24T22:36+0300

2025-04-24T22:36+0300

польша

европа

ес

расходы на оборону

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ВАШИНГТОН, 24 апр - ПРАЙМ. Министр финансов Польши Анджей Доманьский заявил агентству РИА Новости, что считает очевидным необходимость существенного увеличения европейскими странами расходов на оборону. "Давайте будем серьезны. Нам нужно существенно увеличить расходы на оборону. Это очевидно", - сказал он РИА Новости на весенних встречах руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне. Он добавил, что у каждой страны ЕС есть свои ограничения по росту расходов на оборону, связанные с имеющимся "фискальным пространством".

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польша

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польша, европа, ес, расходы на оборону