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Министр финансов Польши призвал ЕС увеличить расходы на оборону - 24.04.2025, ПРАЙМ
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Министр финансов Польши призвал ЕС увеличить расходы на оборону
Министр финансов Польши призвал ЕС увеличить расходы на оборону - 24.04.2025, ПРАЙМ
Министр финансов Польши призвал ЕС увеличить расходы на оборону
Министр финансов Польши Анджей Доманьский заявил агентству РИА Новости, что считает очевидным необходимость существенного увеличения европейскими странами... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T22:36+0300
2025-04-24T22:36+0300
польша
европа
ес
расходы на оборону
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ВАШИНГТОН, 24 апр - ПРАЙМ. Министр финансов Польши Анджей Доманьский заявил агентству РИА Новости, что считает очевидным необходимость существенного увеличения европейскими странами расходов на оборону. "Давайте будем серьезны. Нам нужно существенно увеличить расходы на оборону. Это очевидно", - сказал он РИА Новости на весенних встречах руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне. Он добавил, что у каждой страны ЕС есть свои ограничения по росту расходов на оборону, связанные с имеющимся "фискальным пространством".
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польша
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польша, европа, ес, расходы на оборону
ПОЛЬША, ЕВРОПА, ЕС, расходы на оборону
22:36 24.04.2025
 
Министр финансов Польши призвал ЕС увеличить расходы на оборону

Минфин Польши Доманьский: Европа должна существенно увеличить расходы на оборону

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva%Флаг Польши
%Флаг Польши - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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ВАШИНГТОН, 24 апр - ПРАЙМ. Министр финансов Польши Анджей Доманьский заявил агентству РИА Новости, что считает очевидным необходимость существенного увеличения европейскими странами расходов на оборону.
"Давайте будем серьезны. Нам нужно существенно увеличить расходы на оборону. Это очевидно", - сказал он РИА Новости на весенних встречах руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.
Он добавил, что у каждой страны ЕС есть свои ограничения по росту расходов на оборону, связанные с имеющимся "фискальным пространством".
#Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
СМИ: Великобритания и ЕС согласуют планы по оборонному соглашению
10:17
 
ПОЛЬШАЕВРОПАЕСрасходы на оборону
 
 
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