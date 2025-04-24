https://1prime.ru/20250424/oborot-856978491.html

Торговый оборот России и ЕС в феврале снизился до 5,4 миллиарда евро

Торговый оборот России и ЕС в феврале снизился до 5,4 миллиарда евро - 24.04.2025, ПРАЙМ

Торговый оборот России и ЕС в феврале снизился до 5,4 миллиарда евро

Торговый оборот России и Евросоюза в феврале снизилась до минимальных за полгода 5,4 миллиарда евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T07:16+0300

2025-04-24T07:16+0300

2025-04-24T07:16+0300

экономика

мировая экономика

россия

москва

венгрия

франция

ес

евростат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856978491.jpg?1745468208

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Торговый оборот России и Евросоюза в феврале снизилась до минимальных за полгода 5,4 миллиарда евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. В конце зимы двусторонняя торговля сократилась на 5,8% и составила 5,4 миллиарда евро. Меньше было в последний раз в августе 2024 года, когда она составила 5,1 миллиарда евро. Российский экспорт составил 2,9 миллиарда евро, что меньше уровня января на 14%. Главным импортером продукции из России была Венгрия, увеличившая закупки на 14% - до 562,5 миллиона евро. Франция сократила импорт на 15,5% - до 429 миллионов евро, а Бельгия - на 17%, до 304,4 миллиона евро. В то же время ЕС нарастил поставки своих товаров в Россию на 7% - до 2,5 миллиарда евро. Основным поставщиком товаров на российский рынок среди европейских стран остается Германия, увеличившая экспорт на 2% - до 572 миллионов евро. Поставки из Нидерландов подскочили в 1,5 раза и составили 303 миллиона евро, из Италии - на 8%, до 290,5 миллиона.

москва

венгрия

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, москва, венгрия, франция, ес, евростат