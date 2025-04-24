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Торговый оборот России и ЕС в феврале снизился до 5,4 миллиарда евро
Торговый оборот России и ЕС в феврале снизился до 5,4 миллиарда евро - 24.04.2025, ПРАЙМ
Торговый оборот России и ЕС в феврале снизился до 5,4 миллиарда евро
Торговый оборот России и Евросоюза в феврале снизилась до минимальных за полгода 5,4 миллиарда евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T07:16+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Торговый оборот России и Евросоюза в феврале снизилась до минимальных за полгода 5,4 миллиарда евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
В конце зимы двусторонняя торговля сократилась на 5,8% и составила 5,4 миллиарда евро. Меньше было в последний раз в августе 2024 года, когда она составила 5,1 миллиарда евро.
Российский экспорт составил 2,9 миллиарда евро, что меньше уровня января на 14%. Главным импортером продукции из России была Венгрия, увеличившая закупки на 14% - до 562,5 миллиона евро. Франция сократила импорт на 15,5% - до 429 миллионов евро, а Бельгия - на 17%, до 304,4 миллиона евро.
В то же время ЕС нарастил поставки своих товаров в Россию на 7% - до 2,5 миллиарда евро. Основным поставщиком товаров на российский рынок среди европейских стран остается Германия, увеличившая экспорт на 2% - до 572 миллионов евро. Поставки из Нидерландов подскочили в 1,5 раза и составили 303 миллиона евро, из Италии - на 8%, до 290,5 миллиона.
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мировая экономика, россия, москва, венгрия, франция, ес, евростат
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, МОСКВА, ВЕНГРИЯ, ФРАНЦИЯ, ЕС, Евростат
Торговый оборот России и ЕС в феврале снизился до 5,4 миллиарда евро
Торговый оборот России и Евросоюза в феврале снизился до минимума за полгода
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Торговый оборот России и Евросоюза в феврале снизилась до минимальных за полгода 5,4 миллиарда евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
В конце зимы двусторонняя торговля сократилась на 5,8% и составила 5,4 миллиарда евро. Меньше было в последний раз в августе 2024 года, когда она составила 5,1 миллиарда евро.
Российский экспорт составил 2,9 миллиарда евро, что меньше уровня января на 14%. Главным импортером продукции из России была Венгрия, увеличившая закупки на 14% - до 562,5 миллиона евро. Франция сократила импорт на 15,5% - до 429 миллионов евро, а Бельгия - на 17%, до 304,4 миллиона евро.
В то же время ЕС нарастил поставки своих товаров в Россию на 7% - до 2,5 миллиарда евро. Основным поставщиком товаров на российский рынок среди европейских стран остается Германия, увеличившая экспорт на 2% - до 572 миллионов евро. Поставки из Нидерландов подскочили в 1,5 раза и составили 303 миллиона евро, из Италии - на 8%, до 290,5 миллиона.