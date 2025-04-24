Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Торговый оборот России и ЕС в феврале снизился до 5,4 миллиарда евро - 24.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250424/oborot-856978491.html
Торговый оборот России и ЕС в феврале снизился до 5,4 миллиарда евро
Торговый оборот России и ЕС в феврале снизился до 5,4 миллиарда евро - 24.04.2025, ПРАЙМ
Торговый оборот России и ЕС в феврале снизился до 5,4 миллиарда евро
Торговый оборот России и Евросоюза в феврале снизилась до минимальных за полгода 5,4 миллиарда евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T07:16+0300
2025-04-24T07:16+0300
экономика
мировая экономика
россия
москва
венгрия
франция
ес
евростат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856978491.jpg?1745468208
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Торговый оборот России и Евросоюза в феврале снизилась до минимальных за полгода 5,4 миллиарда евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. В конце зимы двусторонняя торговля сократилась на 5,8% и составила 5,4 миллиарда евро. Меньше было в последний раз в августе 2024 года, когда она составила 5,1 миллиарда евро. Российский экспорт составил 2,9 миллиарда евро, что меньше уровня января на 14%. Главным импортером продукции из России была Венгрия, увеличившая закупки на 14% - до 562,5 миллиона евро. Франция сократила импорт на 15,5% - до 429 миллионов евро, а Бельгия - на 17%, до 304,4 миллиона евро. В то же время ЕС нарастил поставки своих товаров в Россию на 7% - до 2,5 миллиарда евро. Основным поставщиком товаров на российский рынок среди европейских стран остается Германия, увеличившая экспорт на 2% - до 572 миллионов евро. Поставки из Нидерландов подскочили в 1,5 раза и составили 303 миллиона евро, из Италии - на 8%, до 290,5 миллиона.
москва
венгрия
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, москва, венгрия, франция, ес, евростат
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, МОСКВА, ВЕНГРИЯ, ФРАНЦИЯ, ЕС, Евростат
07:16 24.04.2025
 
Торговый оборот России и ЕС в феврале снизился до 5,4 миллиарда евро

Торговый оборот России и Евросоюза в феврале снизился до минимума за полгода

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Торговый оборот России и Евросоюза в феврале снизилась до минимальных за полгода 5,4 миллиарда евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
В конце зимы двусторонняя торговля сократилась на 5,8% и составила 5,4 миллиарда евро. Меньше было в последний раз в августе 2024 года, когда она составила 5,1 миллиарда евро.
Российский экспорт составил 2,9 миллиарда евро, что меньше уровня января на 14%. Главным импортером продукции из России была Венгрия, увеличившая закупки на 14% - до 562,5 миллиона евро. Франция сократила импорт на 15,5% - до 429 миллионов евро, а Бельгия - на 17%, до 304,4 миллиона евро.
В то же время ЕС нарастил поставки своих товаров в Россию на 7% - до 2,5 миллиарда евро. Основным поставщиком товаров на российский рынок среди европейских стран остается Германия, увеличившая экспорт на 2% - до 572 миллионов евро. Поставки из Нидерландов подскочили в 1,5 раза и составили 303 миллиона евро, из Италии - на 8%, до 290,5 миллиона.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯМОСКВАВЕНГРИЯФРАНЦИЯЕСЕвростат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала