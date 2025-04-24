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Папа Римский был и останется другом России, заявил посол - 24.04.2025, ПРАЙМ
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Папа Римский был и останется другом России, заявил посол
Папа Римский был и останется другом России, заявил посол - 24.04.2025, ПРАЙМ
Папа Римский был и останется другом России, заявил посол
Добавлены подробности и бэкграунд | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T04:54+0300
2025-04-24T04:54+0300
общество
россия
экономика
ватикан
рф
рим
иван солтановский
папа римский франциск
владимир путин
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Добавлены подробности и бэкграунд ВАТИКАН, 24 апр – ПРАЙМ. Папа Римский Франциск глубоко уважал Россию, за что подвергался нападкам, но он был и останется другом нашей страны, заявил РИА Новости посол РФ в Ватикане Иван Солтановский. "Я думаю, Франциск останется в истории католической церкви абсолютно неординарной личностью. Давно известный факт, и я это почувствовал в ходе личных контактов, что Франциск глубоко уважал и хорошо знал российскую историю, российскую литературу. Я бы даже сказал, душу русского народа, это чувствовалось", - заявил Солтановский на полях мероприятия в Русском доме в Риме. По словам посла, эти качества выгодно выделяли папу на фоне обмельчавших в нынешнее время европейских политиков, и поэтому знание и уважение к России сказывалось на характере общения. "Оно было дружелюбным, внимательным и уважительным", - подчеркнул Солтановский. Посол также отметил исключительное чувство юмора папы и его сильный, волевой характер как человека слова. "Это была действительно личность, которая умела принимать и непопулярные решения, исходя из собственных личных убеждений. Не все воспринимали его в католическом мире однозначно. Его позиция в отношении России, глубоко уважительная, тоже вызывала в значительной степени раздражение у наших недругов. Они его не скрывали. Франциск неоднократно подвергался нападкам, но тем не менее, как бы мы сказали, используя спортивный термин, он в основном держал удар. Он умел это делать", - сказал Солтановский. Папа Франциск, отметил посол при Святом престоле, часто выступал с пониманием очень сложной нынешней ситуации. Некоторые высказывания, может быть, неоднозначны, но он был главой Римско-католической церкви, в которой происходили свои сложные процессы, и пытался выступал как единоличный представитель этой церкви со своими внутренними большими сложностями и противоречиями, отметил собеседник агентства. "Но самое главное, в отношении нашей страны он всегда был и останется ее другом", - заявил дипломат, напомнив о встречах Франциска с Владимиром Путиным в Ватикане и патриархом Кириллом в Гаване. "Хотелось бы, чтобы к наследию, которое останется от Франциска, в Римско-католической церкви относились с уважением с приходом нового понтифика", - заключил Солтановский. Папа Франциск (в миру - Хорхе Марио Бергольо) скончался 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Он стал первым папой из Латинской Америки (Аргентины) и возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Причиной смерти Франциска стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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общество , россия, ватикан, рф, рим, иван солтановский, папа римский франциск, владимир путин
Общество , РОССИЯ, Экономика, ВАТИКАН, РФ, Рим, Иван Солтановский, Папа Римский Франциск, Владимир Путин
04:54 24.04.2025
 
Папа Римский был и останется другом России, заявил посол

Посол Солтановский: папа Римский был и останется другом России

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Добавлены подробности и бэкграунд
ВАТИКАН, 24 апр – ПРАЙМ. Папа Римский Франциск глубоко уважал Россию, за что подвергался нападкам, но он был и останется другом нашей страны, заявил РИА Новости посол РФ в Ватикане Иван Солтановский.
"Я думаю, Франциск останется в истории католической церкви абсолютно неординарной личностью. Давно известный факт, и я это почувствовал в ходе личных контактов, что Франциск глубоко уважал и хорошо знал российскую историю, российскую литературу. Я бы даже сказал, душу русского народа, это чувствовалось", - заявил Солтановский на полях мероприятия в Русском доме в Риме.
По словам посла, эти качества выгодно выделяли папу на фоне обмельчавших в нынешнее время европейских политиков, и поэтому знание и уважение к России сказывалось на характере общения.
"Оно было дружелюбным, внимательным и уважительным", - подчеркнул Солтановский.
Посол также отметил исключительное чувство юмора папы и его сильный, волевой характер как человека слова.
"Это была действительно личность, которая умела принимать и непопулярные решения, исходя из собственных личных убеждений. Не все воспринимали его в католическом мире однозначно. Его позиция в отношении России, глубоко уважительная, тоже вызывала в значительной степени раздражение у наших недругов. Они его не скрывали. Франциск неоднократно подвергался нападкам, но тем не менее, как бы мы сказали, используя спортивный термин, он в основном держал удар. Он умел это делать", - сказал Солтановский.
Папа Франциск, отметил посол при Святом престоле, часто выступал с пониманием очень сложной нынешней ситуации. Некоторые высказывания, может быть, неоднозначны, но он был главой Римско-католической церкви, в которой происходили свои сложные процессы, и пытался выступал как единоличный представитель этой церкви со своими внутренними большими сложностями и противоречиями, отметил собеседник агентства.
"Но самое главное, в отношении нашей страны он всегда был и останется ее другом", - заявил дипломат, напомнив о встречах Франциска с Владимиром Путиным в Ватикане и патриархом Кириллом в Гаване.
"Хотелось бы, чтобы к наследию, которое останется от Франциска, в Римско-католической церкви относились с уважением с приходом нового понтифика", - заключил Солтановский.
Папа Франциск (в миру - Хорхе Марио Бергольо) скончался 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Он стал первым папой из Латинской Америки (Аргентины) и возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Причиной смерти Франциска стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯВАТИКАНРФРимИван СолтановскийПапа Римский ФранцискВладимир Путин
 
 
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