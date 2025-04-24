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Правительство одобрило проект о страховом возмещении по безотзывным вкладам

Правительство одобрило проект о страховом возмещении по безотзывным вкладам - 24.04.2025, ПРАЙМ

Правительство одобрило проект о страховом возмещении по безотзывным вкладам

Правительство РФ одобрило законопроект о страховом возмещении по безотзывным вкладам сроком от трех лет до 2,8 миллионов рублей, вместе с обычными вкладами... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T16:17+0300

2025-04-24T16:17+0300

2025-04-24T16:17+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект о страховом возмещении по безотзывным вкладам сроком от трех лет до 2,8 миллионов рублей, вместе с обычными вкладами лимит будет 4,2 миллиона рублей, сообщается на сайте Минфина РФ. "24 апреля на заседании правительства РФ одобрен подготовленный Минфином России законопроект, вносящий изменения в закон о страховании вкладов в банках РФ. Документом увеличивается страховое возмещение по безотзывным вкладам сроком не менее трех лет. Такая инициатива сделает долгосрочные вложения более привлекательными для граждан", - говорится в материалах на сайте. "Максимальный лимит по вкладам сроком выше трех лет, которые удостоверяются безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованы АСВ, увеличат с 1,4 до 2,8 миллиона рублей. Страховка будет рассчитываться отдельно от страхования банковских депозитов и не будет с ними суммироваться. В итоге общая сумма застрахованных накоплений может составить 4,2 миллиона рублей (1,4 миллиона рублей + 2,8 миллиона рублей)", - отмечается там. При этом снять безотзывный вклад до завершения срока нельзя, при этом у гражданина будет право до окончания срока переуступить его другому лицу, подчеркивает министерство. Такие условия позволят банку лучше управлять своей ликвидностью, за счет чего процентная ставка по данным вкладам может быть выше, чем по стандартным депозитам, поясняет Минфин. Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил запустить новый инструмент - безотзывный сберегательный сертификат, по которому граждане смогут размещать свои средства в банках на срок более трех лет под более высокий процент, чем обычные вклады. При этом, по словам президента, средства граждан будут застрахованы государством в размере до 2,8 миллиона рублей - то есть вдвое больше, чем по обычным депозитам в банках.

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финансы, россия, москва, минфин, асв