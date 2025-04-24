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Китай и США не проводили переговоры по вопросу пошлин, заявил МИД КНР - 24.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Китай и США не проводили переговоры по вопросу пошлин, заявил МИД КНР
Китай и США не проводили переговоры по вопросу пошлин, заявил МИД КНР - 24.04.2025, ПРАЙМ
Китай и США не проводили переговоры по вопросу пошлин, заявил МИД КНР
Китай и США не проводили переговоры или консультации по вопросу пошлин, это все ложная информация, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T10:29+0300
2025-04-24T10:46+0300
экономика
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ПЕКИН, 24 апр – ПРАЙМ. Китай и США не проводили переговоры или консультации по вопросу пошлин, это все ложная информация, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Соединённые Штаты уже получили 18 торговых предложений после введения пошлин, а на этой неделе у администрации президента Дональда Трампа запланированы переговоры с еще 34 странами. В частности, указала она, продолжаются переговоры между США и Китаем, и с точки зрения потенциальной сделки "все обстоит хорошо"."Это все ложная информация. Насколько мне известно, Китай и США не проводили переговоры или консультации по вопросу пошлин, не говоря уже о достижении соглашения", - заявил дипломат на просьбу подтвердить заявления американской стороны о том, что Пекин и Вашингтон ведут переговоры об урегулировании торговой войны и могут даже достичь соглашения.Он подчеркнул, что "эту тарифную войну инициировали США"."Позиция Китая последовательная и четкая: если нужно будет бороться, то мы будем биться до победного конца, если вести переговоры, то наша дверь широко открыта. Диалог и переговоры должны основываться на равенстве, уважении и взаимной выгоде", - указал он/
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китай, пекин, сша
Экономика, КИТАЙ, Пекин, США
10:29 24.04.2025 (обновлено: 10:46 24.04.2025)
 
Китай и США не проводили переговоры по вопросу пошлин, заявил МИД КНР

МИД КНР: Китай и США не проводили переговоры или консультации по вопросу пошлин

© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© AFP / Wang Zhao
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ПЕКИН, 24 апр – ПРАЙМ. Китай и США не проводили переговоры или консультации по вопросу пошлин, это все ложная информация, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Соединённые Штаты уже получили 18 торговых предложений после введения пошлин, а на этой неделе у администрации президента Дональда Трампа запланированы переговоры с еще 34 странами. В частности, указала она, продолжаются переговоры между США и Китаем, и с точки зрения потенциальной сделки "все обстоит хорошо".
"Это все ложная информация. Насколько мне известно, Китай и США не проводили переговоры или консультации по вопросу пошлин, не говоря уже о достижении соглашения", - заявил дипломат на просьбу подтвердить заявления американской стороны о том, что Пекин и Вашингтон ведут переговоры об урегулировании торговой войны и могут даже достичь соглашения.
Он подчеркнул, что "эту тарифную войну инициировали США".
"Позиция Китая последовательная и четкая: если нужно будет бороться, то мы будем биться до победного конца, если вести переговоры, то наша дверь широко открыта. Диалог и переговоры должны основываться на равенстве, уважении и взаимной выгоде", - указал он/
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ЭкономикаКИТАЙПекинСША
 
 
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