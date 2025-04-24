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Китай и США не проводили переговоры по вопросу пошлин, заявил МИД КНР

Китай и США не проводили переговоры по вопросу пошлин, заявил МИД КНР - 24.04.2025, ПРАЙМ

Китай и США не проводили переговоры по вопросу пошлин, заявил МИД КНР

Китай и США не проводили переговоры или консультации по вопросу пошлин, это все ложная информация, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T10:29+0300

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ПЕКИН, 24 апр – ПРАЙМ. Китай и США не проводили переговоры или консультации по вопросу пошлин, это все ложная информация, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Соединённые Штаты уже получили 18 торговых предложений после введения пошлин, а на этой неделе у администрации президента Дональда Трампа запланированы переговоры с еще 34 странами. В частности, указала она, продолжаются переговоры между США и Китаем, и с точки зрения потенциальной сделки "все обстоит хорошо"."Это все ложная информация. Насколько мне известно, Китай и США не проводили переговоры или консультации по вопросу пошлин, не говоря уже о достижении соглашения", - заявил дипломат на просьбу подтвердить заявления американской стороны о том, что Пекин и Вашингтон ведут переговоры об урегулировании торговой войны и могут даже достичь соглашения.Он подчеркнул, что "эту тарифную войну инициировали США"."Позиция Китая последовательная и четкая: если нужно будет бороться, то мы будем биться до победного конца, если вести переговоры, то наша дверь широко открыта. Диалог и переговоры должны основываться на равенстве, уважении и взаимной выгоде", - указал он/

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