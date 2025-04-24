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В Кремле прокомментировали отмену переговоров по Украине в Лондоне - 24.04.2025, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали отмену переговоров по Украине в Лондоне
В Кремле прокомментировали отмену переговоров по Украине в Лондоне - 24.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали отмену переговоров по Украине в Лондоне
Планы по проведению встречи по Украине в Лондоне на более высоком уровне изменились из-за проблем со сближением позиций участников. Об этом в беседе с... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T13:08+0300
2025-04-24T13:08+0300
политика
украина
лондон
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Планы по проведению встречи по Украине в Лондоне на более высоком уровне изменились из-за проблем со сближением позиций участников. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Насколько мы понимаем, в Лондоне были экспертные консультации, так как переговоров там не было, мы видим, что там есть проблемы со сближением позиций сторонников, что привело к тому, что изменились планы по проведению в Лондоне встречи на более высоком политическом уровне", - отметил он.Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники отметила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая должна была состояться в среду в Лондоне, собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
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украина
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украина, лондон, дмитрий песков
Политика, УКРАИНА, ЛОНДОН, Дмитрий Песков
13:08 24.04.2025
 
В Кремле прокомментировали отмену переговоров по Украине в Лондоне

Песков: планы консультаций в Лондоне изменились из-за проблем со сближением позиций

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Планы по проведению встречи по Украине в Лондоне на более высоком уровне изменились из-за проблем со сближением позиций участников. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Насколько мы понимаем, в Лондоне были экспертные консультации, так как переговоров там не было, мы видим, что там есть проблемы со сближением позиций сторонников, что привело к тому, что изменились планы по проведению в Лондоне встречи на более высоком политическом уровне", - отметил он.
Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники отметила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая должна была состояться в среду в Лондоне, собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
Зеленский сорвал консультации по Украине в Лондоне, заявила Захарова
11:24
 
ПолитикаУКРАИНАЛОНДОНДмитрий Песков
 
 
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