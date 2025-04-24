https://1prime.ru/20250424/peregovory-856992701.html

В Кремле прокомментировали отмену переговоров по Украине в Лондоне

В Кремле прокомментировали отмену переговоров по Украине в Лондоне - 24.04.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали отмену переговоров по Украине в Лондоне

Планы по проведению встречи по Украине в Лондоне на более высоком уровне изменились из-за проблем со сближением позиций участников. Об этом в беседе с... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T13:08+0300

2025-04-24T13:08+0300

2025-04-24T13:08+0300

политика

украина

лондон

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Планы по проведению встречи по Украине в Лондоне на более высоком уровне изменились из-за проблем со сближением позиций участников. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Насколько мы понимаем, в Лондоне были экспертные консультации, так как переговоров там не было, мы видим, что там есть проблемы со сближением позиций сторонников, что привело к тому, что изменились планы по проведению в Лондоне встречи на более высоком политическом уровне", - отметил он.Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники отметила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая должна была состояться в среду в Лондоне, собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

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украина

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украина, лондон, дмитрий песков