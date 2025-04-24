Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал о контактах России и США - 24.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250424/peskov-856991494.html
Песков рассказал о контактах России и США
Песков рассказал о контактах России и США - 24.04.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о контактах России и США
Россия продолжает работу с США, нацелена на продолжение усилий по достижению мира. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T12:50+0300
2025-04-24T12:55+0300
политика
россия
сша
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848906560_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_3d64f769462b92f59cf15eefbd6318f8.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Россия продолжает работу с США, нацелена на продолжение усилий по достижению мира. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Россия продолжает работу с американской стороной. Мы нацелены на продолжение усилий по достижению мира", - отметил он в беседе с журналистами.Пресс-секретарь главы государства также отметил, что Россия продолжает диалог с США по украинскому урегулированию по разным каналам.Песков также добавил, что заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина уже много лет назад потеряла Крым, полностью корреспондируется с пониманием руководства в Москве.Кроме того, Кремль своевременно сообщит, если и когда состоятся новые контакты президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
https://1prime.ru/20250423/vens-856957904.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848906560_261:0:2990:2047_1920x0_80_0_0_a4feb7f7f1ad4268814d01c0d5060ed5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков
12:50 24.04.2025 (обновлено: 12:55 24.04.2025)
 
Песков рассказал о контактах России и США

Песков: Россия продолжает работу с США

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Россия продолжает работу с США, нацелена на продолжение усилий по достижению мира. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Россия продолжает работу с американской стороной. Мы нацелены на продолжение усилий по достижению мира", - отметил он в беседе с журналистами.
Пресс-секретарь главы государства также отметил, что Россия продолжает диалог с США по украинскому урегулированию по разным каналам.
Песков также добавил, что заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина уже много лет назад потеряла Крым, полностью корреспондируется с пониманием руководства в Москве.
Кроме того, Кремль своевременно сообщит, если и когда состоятся новые контакты президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
Вэнс сообщил о "честном предложении" США для России и Украины
Вчера, 14:31
 
ПолитикаРОССИЯСШАДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала