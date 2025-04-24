https://1prime.ru/20250424/peskov-856991494.html
Песков рассказал о контактах России и США
Песков рассказал о контактах России и США - 24.04.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о контактах России и США
Россия продолжает работу с США, нацелена на продолжение усилий по достижению мира. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T12:50+0300
2025-04-24T12:50+0300
2025-04-24T12:55+0300
политика
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Россия продолжает работу с США, нацелена на продолжение усилий по достижению мира. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Россия продолжает работу с американской стороной. Мы нацелены на продолжение усилий по достижению мира", - отметил он в беседе с журналистами.Пресс-секретарь главы государства также отметил, что Россия продолжает диалог с США по украинскому урегулированию по разным каналам.Песков также добавил, что заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина уже много лет назад потеряла Крым, полностью корреспондируется с пониманием руководства в Москве.Кроме того, Кремль своевременно сообщит, если и когда состоятся новые контакты президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
https://1prime.ru/20250423/vens-856957904.html
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россия, сша, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков
Песков рассказал о контактах России и США
Песков: Россия продолжает работу с США
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Россия продолжает работу с США, нацелена на продолжение усилий по достижению мира. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Россия продолжает работу с американской стороной. Мы нацелены на продолжение усилий по достижению мира", - отметил он в беседе с журналистами.
Пресс-секретарь главы государства также отметил, что Россия продолжает диалог с США по украинскому урегулированию по разным каналам.
Песков также добавил, что заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина уже много лет назад потеряла Крым, полностью корреспондируется с пониманием руководства в Москве.
Кроме того, Кремль своевременно сообщит, если и когда состоятся новые контакты президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
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