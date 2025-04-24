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Россия будет вести диалог с БРИКС по созданию альтернативы МУС

Россия будет вести диалог с БРИКС по созданию альтернативы МУС - 24.04.2025, ПРАЙМ

Россия будет вести диалог с БРИКС по созданию альтернативы МУС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет вести диалог со странами БРИКС по вопросам создания в рамках объединения альтернативы... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T12:50+0300

2025-04-24T12:50+0300

2025-04-24T12:50+0300

россия

москва

дмитрий песков

мус

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет вести диалог со странами БРИКС по вопросам создания в рамках объединения альтернативы Международному уголовному суду (МУС). Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил проработать возможность создания на межрегиональном уровне, например, в рамках БРИКС, альтернативы Международному уголовному суду (МУС). "Пока не ознакомился с деталями этой инициативы, но безусловно, она проработана, и будем дальше вести диалог (по вопросам создания в рамках объединения альтернативы МУС - ред.) с нашими партнерами по странам БРИКС", - сказал Песков журналистам, комментируя предложение Медведева.

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