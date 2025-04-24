Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о переговорах по поставкам газа в Европу - 24.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250424/peskov-856991764.html
В Кремле ответили на вопрос о переговорах по поставкам газа в Европу
В Кремле ответили на вопрос о переговорах по поставкам газа в Европу - 24.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос о переговорах по поставкам газа в Европу
Москва в настоящее время не ведет предметных переговоров по возможным поставкам газа в страны Европы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T12:54+0300
2025-04-24T12:54+0300
энергетика
газ
европа
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/83969/31/839693197_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_7bef02726bf71c8679d6eaa8275b0877.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Москва в настоящее время не ведет предметных переговоров по возможным поставкам газа в страны Европы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Нет, не ведутся... Это же коммерческая история. Есть продавец газа, есть потенциальные покупатели газа. Если покупатели будут проявлять заинтересованность, если будет работать транзитный маршрут, то, конечно же, продавец будет готов это все обсуждать. Никто ничего не отрицает и не отвергает", - отметил он в беседе с журналистами.Ранее сообщалось, что Франция и Венгрия в феврале были главными покупателями газа у России среди стран Евросоюза, при этом сильнее всего спрос вырос за месяц у Греции и Нидерландов.
https://1prime.ru/20250423/gaz-856956516.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83969/31/839693197_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_12b19139119c939c061de6769b6e04f9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, европа, дмитрий песков
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, Дмитрий Песков
12:54 24.04.2025
 
В Кремле ответили на вопрос о переговорах по поставкам газа в Европу

Песков: Россия не ведет предметных переговоров по возможным поставкам газа в ЕС

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкБильче-Волыцко-Угерское газохранилище на Украине
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище на Украине - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Москва в настоящее время не ведет предметных переговоров по возможным поставкам газа в страны Европы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет, не ведутся... Это же коммерческая история. Есть продавец газа, есть потенциальные покупатели газа. Если покупатели будут проявлять заинтересованность, если будет работать транзитный маршрут, то, конечно же, продавец будет готов это все обсуждать. Никто ничего не отрицает и не отвергает", - отметил он в беседе с журналистами.
Ранее сообщалось, что Франция и Венгрия в феврале были главными покупателями газа у России среди стран Евросоюза, при этом сильнее всего спрос вырос за месяц у Греции и Нидерландов.
Участок магистрального газопровода
Франция и Венгрия в феврале стали главными покупателями газа у России
Вчера, 14:12
 
ЭнергетикаГазЕВРОПАДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала