https://1prime.ru/20250424/peskov-856991764.html

В Кремле ответили на вопрос о переговорах по поставкам газа в Европу

В Кремле ответили на вопрос о переговорах по поставкам газа в Европу - 24.04.2025, ПРАЙМ

В Кремле ответили на вопрос о переговорах по поставкам газа в Европу

Москва в настоящее время не ведет предметных переговоров по возможным поставкам газа в страны Европы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T12:54+0300

2025-04-24T12:54+0300

2025-04-24T12:54+0300

энергетика

газ

европа

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Москва в настоящее время не ведет предметных переговоров по возможным поставкам газа в страны Европы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Нет, не ведутся... Это же коммерческая история. Есть продавец газа, есть потенциальные покупатели газа. Если покупатели будут проявлять заинтересованность, если будет работать транзитный маршрут, то, конечно же, продавец будет готов это все обсуждать. Никто ничего не отрицает и не отвергает", - отметил он в беседе с журналистами.Ранее сообщалось, что Франция и Венгрия в феврале были главными покупателями газа у России среди стран Евросоюза, при этом сильнее всего спрос вырос за месяц у Греции и Нидерландов.

https://1prime.ru/20250423/gaz-856956516.html

европа

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газ, европа, дмитрий песков