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В Кремле ответили на вопрос о переговорах по поставкам газа в Европу
В Кремле ответили на вопрос о переговорах по поставкам газа в Европу - 24.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос о переговорах по поставкам газа в Европу
Москва в настоящее время не ведет предметных переговоров по возможным поставкам газа в страны Европы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T12:54+0300
2025-04-24T12:54+0300
2025-04-24T12:54+0300
энергетика
газ
европа
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Москва в настоящее время не ведет предметных переговоров по возможным поставкам газа в страны Европы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Нет, не ведутся... Это же коммерческая история. Есть продавец газа, есть потенциальные покупатели газа. Если покупатели будут проявлять заинтересованность, если будет работать транзитный маршрут, то, конечно же, продавец будет готов это все обсуждать. Никто ничего не отрицает и не отвергает", - отметил он в беседе с журналистами.Ранее сообщалось, что Франция и Венгрия в феврале были главными покупателями газа у России среди стран Евросоюза, при этом сильнее всего спрос вырос за месяц у Греции и Нидерландов.
https://1prime.ru/20250423/gaz-856956516.html
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газ, европа, дмитрий песков
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о переговорах по поставкам газа в Европу
Песков: Россия не ведет предметных переговоров по возможным поставкам газа в ЕС
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Москва в настоящее время не ведет предметных переговоров по возможным поставкам газа в страны Европы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет, не ведутся... Это же коммерческая история. Есть продавец газа, есть потенциальные покупатели газа. Если покупатели будут проявлять заинтересованность, если будет работать транзитный маршрут, то, конечно же, продавец будет готов это все обсуждать. Никто ничего не отрицает и не отвергает", - отметил он в беседе с журналистами.
Ранее сообщалось, что Франция и Венгрия в феврале были главными покупателями газа у России среди стран Евросоюза, при этом сильнее всего спрос вырос за месяц у Греции и Нидерландов.
Франция и Венгрия в феврале стали главными покупателями газа у России