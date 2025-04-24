Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал об условиях применения Россией ядерного оружия - 24.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250424/peskov-856991973.html
Песков рассказал об условиях применения Россией ядерного оружия
Песков рассказал об условиях применения Россией ядерного оружия - 24.04.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал об условиях применения Россией ядерного оружия
Вопросы применения ядерного оружия Россией прописаны в ядерной доктрине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T13:01+0300
2025-04-24T13:01+0300
вооружения
россия
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689803_0:162:3062:1884_1920x0_80_0_0_fa2d39401254017163b0417b4e087e7c.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Вопросы применения ядерного оружия Россией прописаны в ядерной доктрине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В нашей доктрине все прописано насчет ядерного оружия. Это действительно так, эта доктрина, она доступна", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20250418/polsha-856805992.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689803_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_909ff67ee618023c121dc45a29ff2a71.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дмитрий песков
Вооружения, РОССИЯ, Дмитрий Песков
13:01 24.04.2025
 
Песков рассказал об условиях применения Россией ядерного оружия

Песков: вопросы применения ядерного оружия РФ прописаны в ядерной доктрине

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВизит президента Владимира Путина в Туркменистан
Визит президента Владимира Путина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Вопросы применения ядерного оружия Россией прописаны в ядерной доктрине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В нашей доктрине все прописано насчет ядерного оружия. Это действительно так, эта доктрина, она доступна", - сказал Песков журналистам.
Президент Польши Анджей Дуда - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
Дуда призвал защитить Польшу от России с помощью ядерного оружия Франции
18 апреля, 09:53
 
ВооруженияРОССИЯДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала