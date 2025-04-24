https://1prime.ru/20250424/peskov-856991973.html

Песков рассказал об условиях применения Россией ядерного оружия

Песков рассказал об условиях применения Россией ядерного оружия - 24.04.2025, ПРАЙМ

Песков рассказал об условиях применения Россией ядерного оружия

Вопросы применения ядерного оружия Россией прописаны в ядерной доктрине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T13:01+0300

2025-04-24T13:01+0300

2025-04-24T13:01+0300

вооружения

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Вопросы применения ядерного оружия Россией прописаны в ядерной доктрине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В нашей доктрине все прописано насчет ядерного оружия. Это действительно так, эта доктрина, она доступна", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20250418/polsha-856805992.html

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россия, дмитрий песков