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В Кремле заявили о разногласиях в переговорах США, Европы и Украины - 24.04.2025, ПРАЙМ
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В Кремле заявили о разногласиях в переговорах США, Европы и Украины
В Кремле заявили о разногласиях в переговорах США, Европы и Украины - 24.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле заявили о разногласиях в переговорах США, Европы и Украины
Руководство в Москве видит определенные разногласия в переговорном процессе по украинскому урегулированию между США, Европой и Украиной. Об этом в беседе с... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T13:33+0300
2025-04-24T13:33+0300
политика
россия
украина
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Руководство в Москве видит определенные разногласия в переговорном процессе по украинскому урегулированию между США, Европой и Украиной. Об этом в беседе с журналистами сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Видим, что там есть определенный разногласия. Вот все, что мы можем сказать", - отметил пресс-секретарь главы государства.Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники отметила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
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россия, украина, сша, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Дмитрий Песков
13:33 24.04.2025
 
В Кремле заявили о разногласиях в переговорах США, Европы и Украины

Песков: в переговорном процессе между США, Европой и Украиной есть разногласия

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Руководство в Москве видит определенные разногласия в переговорном процессе по украинскому урегулированию между США, Европой и Украиной. Об этом в беседе с журналистами сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Видим, что там есть определенный разногласия. Вот все, что мы можем сказать", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники отметила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
Вэнс сообщил о "честном предложении" США для России и Украины
Вчера, 14:31
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАСШАДмитрий Песков
 
 
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