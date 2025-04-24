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В Кремле заявили о разногласиях в переговорах США, Европы и Украины

В Кремле заявили о разногласиях в переговорах США, Европы и Украины - 24.04.2025, ПРАЙМ

В Кремле заявили о разногласиях в переговорах США, Европы и Украины

Руководство в Москве видит определенные разногласия в переговорном процессе по украинскому урегулированию между США, Европой и Украиной. Об этом в беседе с... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T13:33+0300

2025-04-24T13:33+0300

2025-04-24T13:33+0300

политика

россия

украина

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Руководство в Москве видит определенные разногласия в переговорном процессе по украинскому урегулированию между США, Европой и Украиной. Об этом в беседе с журналистами сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Видим, что там есть определенный разногласия. Вот все, что мы можем сказать", - отметил пресс-секретарь главы государства.Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники отметила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

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россия, украина, сша, дмитрий песков