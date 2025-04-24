https://1prime.ru/20250424/pmef-856988166.html

Иностранные участники ПМЭФ могут оформить визу по упрощенной схеме

Иностранные участники ПМЭФ могут оформить визу по упрощенной схеме - 24.04.2025, ПРАЙМ

Иностранные участники ПМЭФ могут оформить визу по упрощенной схеме

Иностранные участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), не пользующиеся безвизовым режимом с РФ, смогут оформить визу по упрощенной... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T11:36+0300

2025-04-24T11:36+0300

2025-04-24T11:36+0300

россия

общество

москва

росконгресс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848844040_0:0:3126:1759_1920x0_80_0_0_24e96720583c5d5f2a4715bdda834d00.jpg

МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Иностранные участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), не пользующиеся безвизовым режимом с РФ, смогут оформить визу по упрощенной процедуре, сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс". "Иностранные гости Петербургского международного экономического форума 2025 года, не пользующиеся безвизовым режимом с Российской Федерацией, смогут оформить визу по упрощённой процедуре. Приглашение, необходимое для получения российской визы, можно сформировать в Едином личном кабинете участника на официальном сайте форума. На основании этого документа в консульских учреждениях России за рубежом действует ускоренный формат выдачи виз", - говорится в сообщении фонда. По информации Росконгресса, граждане 64 стран могут оформить визу на сайте МИД РФ. Отмечается, что подробности о правилах въезда в Россию можно найти на портале форума в разделе "Визовая поддержка". Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 18 по 21 июня.

https://1prime.ru/20250423/roskongress-856947494.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , москва, росконгресс