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Иностранные участники ПМЭФ могут оформить визу по упрощенной схеме - 24.04.2025, ПРАЙМ
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Иностранные участники ПМЭФ могут оформить визу по упрощенной схеме
Иностранные участники ПМЭФ могут оформить визу по упрощенной схеме - 24.04.2025, ПРАЙМ
Иностранные участники ПМЭФ могут оформить визу по упрощенной схеме
Иностранные участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), не пользующиеся безвизовым режимом с РФ, смогут оформить визу по упрощенной... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T11:36+0300
2025-04-24T11:36+0300
россия
общество
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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Иностранные участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), не пользующиеся безвизовым режимом с РФ, смогут оформить визу по упрощенной процедуре, сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс". "Иностранные гости Петербургского международного экономического форума 2025 года, не пользующиеся безвизовым режимом с Российской Федерацией, смогут оформить визу по упрощённой процедуре. Приглашение, необходимое для получения российской визы, можно сформировать в Едином личном кабинете участника на официальном сайте форума. На основании этого документа в консульских учреждениях России за рубежом действует ускоренный формат выдачи виз", - говорится в сообщении фонда. По информации Росконгресса, граждане 64 стран могут оформить визу на сайте МИД РФ. Отмечается, что подробности о правилах въезда в Россию можно найти на портале форума в разделе "Визовая поддержка". Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 18 по 21 июня.
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россия, общество , москва, росконгресс
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Росконгресс
11:36 24.04.2025
 
Иностранные участники ПМЭФ могут оформить визу по упрощенной схеме

"Росконгресс": иностранные участники ПМЭФ могут оформить визу по упрощенной схеме

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Иностранные участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), не пользующиеся безвизовым режимом с РФ, смогут оформить визу по упрощенной процедуре, сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс".
"Иностранные гости Петербургского международного экономического форума 2025 года, не пользующиеся безвизовым режимом с Российской Федерацией, смогут оформить визу по упрощённой процедуре. Приглашение, необходимое для получения российской визы, можно сформировать в Едином личном кабинете участника на официальном сайте форума. На основании этого документа в консульских учреждениях России за рубежом действует ускоренный формат выдачи виз", - говорится в сообщении фонда.
По информации Росконгресса, граждане 64 стран могут оформить визу на сайте МИД РФ. Отмечается, что подробности о правилах въезда в Россию можно найти на портале форума в разделе "Визовая поддержка".
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 18 по 21 июня.
Петербургский международный экономический форум - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
Бахрейн примет участие в ПМЭФ-2025 в качестве страны-гостя
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