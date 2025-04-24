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ЕК не будет контактировать с лицами, представляющими интересы Huawei

ЕК не будет контактировать с лицами, представляющими интересы Huawei - 24.04.2025, ПРАЙМ

ЕК не будет контактировать с лицами, представляющими интересы Huawei

Еврокомиссия приняла решение не взаимодействовать с лоббистами и торговыми ассоциациями, представляющими интересы китайской технологической компании Huawei,... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T10:31+0300

2025-04-24T10:31+0300

2025-04-24T10:31+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Еврокомиссия приняла решение не взаимодействовать с лоббистами и торговыми ассоциациями, представляющими интересы китайской технологической компании Huawei, сообщает издание Politico со ссылкой на официального представителя ЕК. В середине марта издание сообщало, что лоббистам Huawei временно запретили посещать Европарламент на фоне недоказанных обвинений в коррупции. Позднее европейские законодатели призвали главу Европейского парламента (ЕП) Роберту Метсолу временно ограничить работу тех парламентариев, которые могли быть связаны с лоббированием интересов китайской компании. "Комиссия не будет встречаться ни с какими группами лоббистов и/или торговыми ассоциациями, представляющими интересы Huawei или говорящими от ее имени", - заявил Politico представитель Еврокомиссии. Как отмечает издание, теперь ЕК не сможет взаимодействовать с "посредниками, действующими от имени Huawei, которые будут участвовать во встречах и вести иные контакты с сотрудниками Комиссии для продвижения интересов компании". В начале апреля Politico сообщало, что в связи с обвинениями в лоббировании интересов Huawei в Европарламенте компания уволила двух сотрудников и отстранила от работы еще одного. Ранее издание Soir сообщало, что прокуратура Бельгии проводит новое масштабное расследование возможных случаев коррупции среди евродепутатов спустя два года после коррупционного скандала, связанного с чемпионатом мира по футболу в Катаре. По данным издания, правоохранители задержали несколько лоббистов, якобы "работающих в интересах китайского телекоммуникационного гиганта Huawei", подозреваемых в том, что они могли "коррумпировать действующих или бывших европейских депутатов для обеспечения благоприятной политики в отношении компании в Европе". Обыски были проведены по 21 адресу в Бельгии и Португалии. По сообщению Soir, речь идет о подарках евродепутатам в виде мобильных телефонов Huawei, билетах на футбольные матчи и банковских переводах в несколько тысяч евро. Согласно утвержденным правилам, евродепутаты должны декларировать любой подарок, если его стоимость превышает 150 евро.

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бельгия, катар, роберта метсола, huawei, politico, ек