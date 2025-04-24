https://1prime.ru/20250424/polsha-856999249.html

Польша возобновит производство танков

Польша возобновит производство танков - 24.04.2025, ПРАЙМ

Польша возобновит производство танков

Польша скоро возобновит производство танков, заявил исполняющий обязанности председателя правления Польской группы вооружений (PGZ) Аркадиуш Бонк. | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T15:41+0300

2025-04-24T15:41+0300

2025-04-24T15:41+0300

вооружения

промышленность

польша

малайзия

южная корея

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ВАРШАВА, 24 апр - ПРАЙМ. Польша скоро возобновит производство танков, заявил исполняющий обязанности председателя правления Польской группы вооружений (PGZ) Аркадиуш Бонк. После окончания Второй мировой войны Польша производила по советской лицензии танки Т-34, Т-55 и Т-72, а затем модернизированную версию последнего - ПТ-91. Его производство для Войска польского было прекращено в 2009 году, а в 2002 году с конвейера сошел последний танк. Его произвели для Малайзии. "Переговоры о производстве танков К2(PL) уже на финише (имеется в виду южнокорейский танк K2 - ред.). Польша будет производить танки на заводах, принадлежащих Польской группе вооружений, в нашей стране в ближайшее время", - цитирует Бонка агентство РАР. Южная Корея и Польша в июле 2022 года заключили базовое соглашение о закупке у Сеула 980 танков K-2 "Черная пантера", 648 самоходных артиллерийских установок K-9 "Тандер", 48 легких штурмовиков FA-50 "Боевой орел" и 288 ракетных систем залпового огня K-239 "Чхонму". Впоследствии стороны заключили первый твердый контракт на поставку 180 танков, 48 САУ, самолетов и РСЗО на общую сумму в 12,4 миллиарда долларов. Второй контракт оценивается в 30 триллионов вон (около 22 миллиардов долларов) и предполагает создание локализованных моделей и организацию местного производства 820 единиц K-2 и 360 единиц K-9.

https://1prime.ru/20250423/polsha-856955523.html

польша

малайзия

южная корея

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промышленность, польша, малайзия, южная корея