https://1prime.ru/20250424/poshliny-856980992.html

"Вокруг да около". Бизнес ЕС предъявил Брюсселю ультиматум

"Вокруг да около". Бизнес ЕС предъявил Брюсселю ультиматум - 24.04.2025, ПРАЙМ

"Вокруг да около". Бизнес ЕС предъявил Брюсселю ультиматум

Европейский союз (ЕС) пока не предпринимает никаких решительных действий в ответ на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, говорится в материале... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T08:49+0300

2025-04-24T08:49+0300

2025-04-24T08:49+0300

экономика

сша

ес

пошлины

https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Европейский союз (ЕС) пока не предпринимает никаких решительных действий в ответ на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно агентству, торговая война между США и Европой продолжается, причем она оказывает негативное влияние на обе стороны. Самые жесткие ставки установлены на китайский импорт, но Европа также получила свою долю пошлин на автомобили и другие товары. В ответ на это, Китай ввел контрмеры, включая повышение тарифов, запрет на экспорт редких металлов, отказ от покупок самолетов Boeing и прекращение импорта американского сжиженного газа.В то же время, Европа "прорабатывает возможность" введения ограничений на экспорт в США, с предложениями о налогообложении американских технологических гигантов. Кроме того, Брюссель анализирует структуру торговли и стремится минимизировать издержки для производителей и потребителей. Однако, возможность потери конкурентоспособности для ЕС усиливается из-за фискального стимулирования США.Сектор фармацевтики играет важную роль в экономике ЕС, поэтому миграция крупного бизнеса в США может привести к потере технологий, рабочих мест и доли Европы на фармацевтическом рынке. Фармацевтические компании в EFPIA призвали ЕК к быстрым и радикальным шагам, чтобы предотвратить отток производства лекарств за океан."В 2023-м ЕС экспортировал за океан лекарств на 90 миллиардов евро, однако, по данным Американского общества фармацевтов системы здравоохранения, в первом квартале этого года США уже столкнулись с нехваткой 323 препаратов. Порядка 90% назначаемых в стране лекарств являются дженериками, большинство из которых производится за рубежом, прежде всего в Индии", — отметил в беседе с изданием Дмитрий Матюшенков, заместитель директора АНО "Центр развития законодательства", член экспертного клуба "Дигория".Глава Немецкого промышленного союза уверен, что Брюссель должен использовать свои инструменты для защиты своих интересов. Примеры таких инструментов включают сенсорные датчики, производимые только несколькими компаниями в Германии, которые широко используются в нефтеперерабатывающей и фармацевтической промышленности.

https://1prime.ru/20250423/wsj-856965616.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, ес, пошлины