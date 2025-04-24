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Посол Абхазии рассказал о повестке принятия закона об иноагентах - 24.04.2025, ПРАЙМ
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Посол Абхазии рассказал о повестке принятия закона об иноагентах
Посол Абхазии рассказал о повестке принятия закона об иноагентах - 24.04.2025, ПРАЙМ
Посол Абхазии рассказал о повестке принятия закона об иноагентах
Тема рассмотрения принятия закона об иностранных агентах находится в повестке в Абхазии, и в случае изучения этого вопроса стоит прежде всего опираться на... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T04:51+0300
2025-04-24T04:51+0300
россия
экономика
общество
абхазия
москва
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Тема рассмотрения принятия закона об иностранных агентах находится в повестке в Абхазии, и в случае изучения этого вопроса стоит прежде всего опираться на принципы защиты суверенитета без ущемления законопослушных общественных организаций, высказал мнение в разговоре с РИА Новости в интервью РИА Новости посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа. "Эта тема действительно находится в повестке. В Абхазии нет прямого аналога американского FARA (Foreign Agents Registration Act, закон о регистрации иноагентов - ред.) - или российского закона об иноагентах, однако в феврале 2024 года предыдущий президент внес в парламент проект закона "Об иностранных агентах". Теперь дело за парламентом. Но в случае рассмотрения вопроса о принятии законопроекта, на мой взгляд, мы должны, прежде всего, опираться на принципы защиты суверенитета и информационного пространства нашей страны, но и не ущемлять законопослушные общественные организации и их сотрудников", - сказал дипломат. Полный текст читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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россия, общество , абхазия, москва
РОССИЯ, Экономика, Общество , АБХАЗИЯ, МОСКВА
04:51 24.04.2025
 
Посол Абхазии рассказал о повестке принятия закона об иноагентах

Посол Квициниа: в Абхазии нужно опираться на принципы защиты суверенитета

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Тема рассмотрения принятия закона об иностранных агентах находится в повестке в Абхазии, и в случае изучения этого вопроса стоит прежде всего опираться на принципы защиты суверенитета без ущемления законопослушных общественных организаций, высказал мнение в разговоре с РИА Новости в интервью РИА Новости посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа.
"Эта тема действительно находится в повестке. В Абхазии нет прямого аналога американского FARA (Foreign Agents Registration Act, закон о регистрации иноагентов - ред.) - или российского закона об иноагентах, однако в феврале 2024 года предыдущий президент внес в парламент проект закона "Об иностранных агентах". Теперь дело за парламентом. Но в случае рассмотрения вопроса о принятии законопроекта, на мой взгляд, мы должны, прежде всего, опираться на принципы защиты суверенитета и информационного пространства нашей страны, но и не ущемлять законопослушные общественные организации и их сотрудников", - сказал дипломат.
Полный текст читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоАБХАЗИЯМОСКВА
 
 
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