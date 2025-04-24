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Посол Абхазии назвал запуск регулярных авиарейсов историческим событием - 24.04.2025, ПРАЙМ
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Посол Абхазии назвал запуск регулярных авиарейсов историческим событием
Посол Абхазии назвал запуск регулярных авиарейсов историческим событием - 24.04.2025, ПРАЙМ
Посол Абхазии назвал запуск регулярных авиарейсов историческим событием
Официальный запуск регулярных авиарейсов между Россией и Абхазией 1 мая - историческое событие для республики, которое укрепит отношения стран, рассказал в... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T06:37+0300
2025-04-24T06:37+0300
россия
туризм
бизнес
москва
абхазия
сухум
"икар"
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Официальный запуск регулярных авиарейсов между Россией и Абхазией 1 мая - историческое событие для республики, которое укрепит отношения стран, рассказал в интервью РИА Новости абхазский посол в Москве Алхас Квициниа. "Дата 1 мая 2025 года обозначена как старт регулярных рейсов, и эти планы подтверждаются. Фактически продажи билетов уже открыты, первые рейсы расписаны... Это историческое событие для Абхазии: авиасообщение упростит путь туристам и нашим гражданам, сократит время в пути, а также дополнительно укрепит отношения Абхазии и России", - сказал дипломат. Он добавил, что, по информации Минтранса РФ, первый рейс "ЮВТ Аэро" из Москвы в Сухум выполнят 3 мая, а 6 мая состоится первый перелет авиакомпании "Икар" в Сухум из Нижнего Новгорода. Кроме этого, уже в первом полугодии 2025 года планируется полностью завершить реконструкцию сухумского аэропорта. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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россия, туризм, бизнес, москва, абхазия, сухум, "икар"
РОССИЯ, Туризм, Бизнес, МОСКВА, АБХАЗИЯ, Сухум, "Икар"
06:37 24.04.2025
 
Посол Абхазии назвал запуск регулярных авиарейсов историческим событием

Посол Квициниа: запуск регулярных авиарейсов укрепит отношения Абхазии и России

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Официальный запуск регулярных авиарейсов между Россией и Абхазией 1 мая - историческое событие для республики, которое укрепит отношения стран, рассказал в интервью РИА Новости абхазский посол в Москве Алхас Квициниа.
"Дата 1 мая 2025 года обозначена как старт регулярных рейсов, и эти планы подтверждаются. Фактически продажи билетов уже открыты, первые рейсы расписаны... Это историческое событие для Абхазии: авиасообщение упростит путь туристам и нашим гражданам, сократит время в пути, а также дополнительно укрепит отношения Абхазии и России", - сказал дипломат.
Он добавил, что, по информации Минтранса РФ, первый рейс "ЮВТ Аэро" из Москвы в Сухум выполнят 3 мая, а 6 мая состоится первый перелет авиакомпании "Икар" в Сухум из Нижнего Новгорода. Кроме этого, уже в первом полугодии 2025 года планируется полностью завершить реконструкцию сухумского аэропорта.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
 
РОССИЯТуризмБизнесМОСКВААБХАЗИЯСухум"Икар"
 
 
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