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Посол Абхазии назвал запуск регулярных авиарейсов историческим событием

Посол Абхазии назвал запуск регулярных авиарейсов историческим событием - 24.04.2025, ПРАЙМ

Посол Абхазии назвал запуск регулярных авиарейсов историческим событием

Официальный запуск регулярных авиарейсов между Россией и Абхазией 1 мая - историческое событие для республики, которое укрепит отношения стран, рассказал в... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T06:37+0300

2025-04-24T06:37+0300

2025-04-24T06:37+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Официальный запуск регулярных авиарейсов между Россией и Абхазией 1 мая - историческое событие для республики, которое укрепит отношения стран, рассказал в интервью РИА Новости абхазский посол в Москве Алхас Квициниа. "Дата 1 мая 2025 года обозначена как старт регулярных рейсов, и эти планы подтверждаются. Фактически продажи билетов уже открыты, первые рейсы расписаны... Это историческое событие для Абхазии: авиасообщение упростит путь туристам и нашим гражданам, сократит время в пути, а также дополнительно укрепит отношения Абхазии и России", - сказал дипломат. Он добавил, что, по информации Минтранса РФ, первый рейс "ЮВТ Аэро" из Москвы в Сухум выполнят 3 мая, а 6 мая состоится первый перелет авиакомпании "Икар" в Сухум из Нижнего Новгорода. Кроме этого, уже в первом полугодии 2025 года планируется полностью завершить реконструкцию сухумского аэропорта. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

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россия, туризм, бизнес, москва, абхазия, сухум, "икар"