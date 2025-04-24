https://1prime.ru/20250424/pravitelstvo-856974513.html

Правительство обсудит расширение компетенций органов власти в Сколково

Правительство обсудит расширение компетенций органов власти в Сколково - 24.04.2025, ПРАЙМ

Правительство обсудит расширение компетенций органов власти в Сколково

Правительство России на заседании в четверг обсудит расширение компетенций органов власти в Сколково, сообщила пресс-служба кабмина. | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T00:19+0300

2025-04-24T00:19+0300

2025-04-24T00:19+0300

экономика

россия

москва

сколково

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856974513.jpg?1745443181

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит расширение компетенций органов власти в Сколково, сообщила пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. о проекте федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект развивает положения закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об инновационном центре "Сколково", предусматривающие расширение компетенции органов государственной власти субъекта Российской Федерации – города федерального значения Москвы по обеспечению функционирования центра "Сколково".

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, сколково