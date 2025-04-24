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Правительство обсудит расширение компетенций органов власти в Сколково
Правительство обсудит расширение компетенций органов власти в Сколково - 24.04.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит расширение компетенций органов власти в Сколково
Правительство России на заседании в четверг обсудит расширение компетенций органов власти в Сколково, сообщила пресс-служба кабмина. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T00:19+0300
2025-04-24T00:19+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит расширение компетенций органов власти в Сколково, сообщила пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. о проекте федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект развивает положения закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об инновационном центре "Сколково", предусматривающие расширение компетенции органов государственной власти субъекта Российской Федерации – города федерального значения Москвы по обеспечению функционирования центра "Сколково".
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россия, москва, сколково
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Сколково
Правительство обсудит расширение компетенций органов власти в Сколково
Правительство обсудит расширение компетенций органов власти в Сколково
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит расширение компетенций органов власти в Сколково, сообщила пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. о проекте федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект развивает положения закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об инновационном центре "Сколково", предусматривающие расширение компетенции органов государственной власти субъекта Российской Федерации – города федерального значения Москвы по обеспечению функционирования центра "Сколково".