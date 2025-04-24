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Правительство обсудит проект о защите прав уволенных по совместительству
Правительство обсудит проект о защите прав уволенных по совместительству - 24.04.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит проект о защите прав уволенных по совместительству
Правительство России на заседании в четверг обсудит проект о защите прав работников, уволенных с основной работы, но продолжающих иную оплачиваемую... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T00:19+0300
2025-04-24T00:19+0300
2025-04-24T00:19+0300
экономика
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит проект о защите прав работников, уволенных с основной работы, но продолжающих иную оплачиваемую деятельность, которая на момент увольнения была работой по совместительству, сообщила пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... о проекте федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (в части выплаты среднего месячного заработка отдельным категориям работников за период трудоустройства)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что законопроект направлен на защиту трудовых прав работников, уволенных с основной работы, но продолжающих выполнять иную оплачиваемую работу, которая на момент увольнения с основной являлась для них работой по совместительству.
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Экономика, РОССИЯ, МОСКВА
Правительство обсудит проект о защите прав уволенных по совместительству
Правительство обсудит проект о защите прав уволенных с основной работы
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит проект о защите прав работников, уволенных с основной работы, но продолжающих иную оплачиваемую деятельность, которая на момент увольнения была работой по совместительству, сообщила пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... о проекте федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (в части выплаты среднего месячного заработка отдельным категориям работников за период трудоустройства)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что законопроект направлен на защиту трудовых прав работников, уволенных с основной работы, но продолжающих выполнять иную оплачиваемую работу, которая на момент увольнения с основной являлась для них работой по совместительству.