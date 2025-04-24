https://1prime.ru/20250424/pravitelstvo-856974576.html

Правительство обсудит проект о защите прав уволенных по совместительству

Правительство обсудит проект о защите прав уволенных по совместительству - 24.04.2025, ПРАЙМ

Правительство обсудит проект о защите прав уволенных по совместительству

Правительство России на заседании в четверг обсудит проект о защите прав работников, уволенных с основной работы, но продолжающих иную оплачиваемую... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T00:19+0300

2025-04-24T00:19+0300

2025-04-24T00:19+0300

экономика

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856974576.jpg?1745443183

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит проект о защите прав работников, уволенных с основной работы, но продолжающих иную оплачиваемую деятельность, которая на момент увольнения была работой по совместительству, сообщила пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... о проекте федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (в части выплаты среднего месячного заработка отдельным категориям работников за период трудоустройства)", - говорится в сообщении. Уточняется, что законопроект направлен на защиту трудовых прав работников, уволенных с основной работы, но продолжающих выполнять иную оплачиваемую работу, которая на момент увольнения с основной являлась для них работой по совместительству.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва