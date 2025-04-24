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Правительство обсудит выявление детей иностранцев, не зачисленных в школы
Правительство обсудит выявление детей иностранцев, не зачисленных в школы - 24.04.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит выявление детей иностранцев, не зачисленных в школы
Правительство России на заседании в четверг обсудит выявление детей иностранцев, которые не зачислены в общеобразовательные организации, а также реализацию их... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T00:19+0300
2025-04-24T00:19+0300
2025-04-24T00:19+0300
общество
экономика
россия
москва
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит выявление детей иностранцев, которые не зачислены в общеобразовательные организации, а также реализацию их права на получение общего образования, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части информационного обмена сведениями о несовершеннолетних иностранных гражданах). Законопроект направлен на выявление детей иностранных граждан, не зачисленных в общеобразовательные организации, и реализацию их права на получение общего образования", - говорится в сообщении о повестке заседания.
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общество , россия, москва
Общество , Экономика, РОССИЯ, МОСКВА
Правительство обсудит выявление детей иностранцев, не зачисленных в школы
Правительство обсудит выявление детей иностранцев, не зачисленных в школы
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит выявление детей иностранцев, которые не зачислены в общеобразовательные организации, а также реализацию их права на получение общего образования, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части информационного обмена сведениями о несовершеннолетних иностранных гражданах). Законопроект направлен на выявление детей иностранных граждан, не зачисленных в общеобразовательные организации, и реализацию их права на получение общего образования", - говорится в сообщении о повестке заседания.