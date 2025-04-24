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Правительство рассмотрит проект об исключении рисков при строительстве ГЭС

Правительство рассмотрит проект об исключении рисков при строительстве ГЭС - 24.04.2025, ПРАЙМ

Правительство рассмотрит проект об исключении рисков при строительстве ГЭС

Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект, направленный на исключение рисков, связанных с использованием не по целевому назначению... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T00:19+0300

2025-04-24T00:19+0300

2025-04-24T00:19+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект, направленный на исключение рисков, связанных с использованием не по целевому назначению лесных участков из лесного фонда при строительстве, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений, говорится в сообщении пресс-службы кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О проекте федерального закона "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Законопроект направлен на исключение рисков, связанных с использованием не по целевому назначению лесных участков из состава земель лесного фонда при строительстве, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений, в том числе образующих водохранилища и иные искусственные водные объекты, при размещении водохранилищ и иных искусственных водных объектов", - говорится в сообщении о повестке заседания.

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россия, общество , москва