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Правительство рассмотрит проект об исключении рисков при строительстве ГЭС
Правительство рассмотрит проект об исключении рисков при строительстве ГЭС - 24.04.2025, ПРАЙМ
Правительство рассмотрит проект об исключении рисков при строительстве ГЭС
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект, направленный на исключение рисков, связанных с использованием не по целевому назначению... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T00:19+0300
2025-04-24T00:19+0300
2025-04-24T00:19+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект, направленный на исключение рисков, связанных с использованием не по целевому назначению лесных участков из лесного фонда при строительстве, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О проекте федерального закона "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Законопроект направлен на исключение рисков, связанных с использованием не по целевому назначению лесных участков из состава земель лесного фонда при строительстве, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений, в том числе образующих водохранилища и иные искусственные водные объекты, при размещении водохранилищ и иных искусственных водных объектов", - говорится в сообщении о повестке заседания.
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россия, общество , москва
РОССИЯ, Общество , Экономика, МОСКВА
Правительство рассмотрит проект об исключении рисков при строительстве ГЭС
Правительство рассмотрит проект об исключении рисков при строительстве гидросооружений
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект, направленный на исключение рисков, связанных с использованием не по целевому назначению лесных участков из лесного фонда при строительстве, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О проекте федерального закона "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Законопроект направлен на исключение рисков, связанных с использованием не по целевому назначению лесных участков из состава земель лесного фонда при строительстве, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений, в том числе образующих водохранилища и иные искусственные водные объекты, при размещении водохранилищ и иных искусственных водных объектов", - говорится в сообщении о повестке заседания.