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Приложение "Т-Инвестиций" снова доступно в App Store
Приложение "Т-Инвестиций" снова доступно в App Store - 24.04.2025, ПРАЙМ
Приложение "Т-Инвестиций" снова доступно в App Store
Приложение "Т-Инвестиций" снова доступно в магазине App Store, оно получило название "Шах и Мат", сообщили в сервисе. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T09:38+0300
2025-04-24T09:38+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Приложение "Т-Инвестиций" снова доступно в магазине App Store, оно получило название "Шах и Мат", сообщили в сервисе. "В App Store снова доступно приложение "Т-Инвестиции", оно получило название "Шах и Мат", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Т-Инвестиций". Отмечается, что новое приложение стало стабильнее и удобнее, сохранив прежние инструменты. Указывается, что в приложении есть и новые функции: ЦФА - можно покупать и продавать смарт-активы от Т-Банка; ИСЖ - полисы страхования жизни; добавлен экран с информацией о налогах. Кроме того, в "Пульсе" обновлены ленты "Новости" и "Идеи", доработаны полноэкранные графики и торговые заявки.
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финансы, москва
Экономика, Финансы, МОСКВА
Приложение "Т-Инвестиций" снова доступно в App Store
В App Store появилось новое приложение "Т-Инвестиции" под названием "Шах и Мат"
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Приложение "Т-Инвестиций" снова доступно в магазине App Store, оно получило название "Шах и Мат", сообщили в сервисе.
"В App Store снова доступно приложение "Т-Инвестиции", оно получило название "Шах и Мат", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Т-Инвестиций".
Отмечается, что новое приложение стало стабильнее и удобнее, сохранив прежние инструменты.
Указывается, что в приложении есть и новые функции: ЦФА - можно покупать и продавать смарт-активы от Т-Банка; ИСЖ - полисы страхования жизни; добавлен экран с информацией о налогах. Кроме того, в "Пульсе" обновлены ленты "Новости" и "Идеи", доработаны полноэкранные графики и торговые заявки.
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