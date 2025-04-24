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Приложение "Т-Инвестиций" снова доступно в App Store

Приложение "Т-Инвестиций" снова доступно в App Store - 24.04.2025, ПРАЙМ

Приложение "Т-Инвестиций" снова доступно в App Store

Приложение "Т-Инвестиций" снова доступно в магазине App Store, оно получило название "Шах и Мат", сообщили в сервисе. | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T09:38+0300

2025-04-24T09:38+0300

2025-04-24T09:38+0300

экономика

финансы

москва

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Приложение "Т-Инвестиций" снова доступно в магазине App Store, оно получило название "Шах и Мат", сообщили в сервисе. "В App Store снова доступно приложение "Т-Инвестиции", оно получило название "Шах и Мат", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Т-Инвестиций". Отмечается, что новое приложение стало стабильнее и удобнее, сохранив прежние инструменты. Указывается, что в приложении есть и новые функции: ЦФА - можно покупать и продавать смарт-активы от Т-Банка; ИСЖ - полисы страхования жизни; добавлен экран с информацией о налогах. Кроме того, в "Пульсе" обновлены ленты "Новости" и "Идеи", доработаны полноэкранные графики и торговые заявки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, москва