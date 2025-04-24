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Чернышенко поручил сформировать перечень приоритетных профессий - 24.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Чернышенко поручил сформировать перечень приоритетных профессий
Чернышенко поручил сформировать перечень приоритетных профессий - 24.04.2025, ПРАЙМ
Чернышенко поручил сформировать перечень приоритетных профессий
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил в кратчайшие сроки сформировать единый перечень приоритетных профессий и специальностей для обеспечения... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T12:20+0300
2025-04-24T12:20+0300
экономика
технологии
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил в кратчайшие сроки сформировать единый перечень приоритетных профессий и специальностей для обеспечения научно-технологического развития страны, сообщили в аппарате зампреда правительства. Уточняется, что вице-премьер провел заседание Комиссии по научно-технологическому развитию (НТР). "Дмитрий Чернышенко поручил в кратчайшие сроки обеспечить работу по формированию единого перечня приоритетных профессий и специальностей для обеспечения научно-технологического развития", - говорится в сообщении. По словам зампреда правительства, также необходимо определять приоритетные направления подготовки, привлекать мотивированных студентов и стимулировать их. "Так, планируется распределять не менее 50% бюджетных мест через госзаказ, предоставлять льготные образовательные кредиты для студентов, выбравших приоритетные специальности", - отметил Чернышенко. Кроме того, вице-премьер в ходе заседания объявил о создании межведомственной рабочей группы (МРГ) по вопросам развития среднего профессионального образования (СПО). Решение о создании МРГ было принято ранее по итогам поручения Комиссии и в рамках "Правительственного часа" в Государственной Думе по инициативе ее председателя Вячеслава Володина.
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технологии, россия, дмитрий чернышенко
Экономика, Технологии, РОССИЯ, Дмитрий Чернышенко
12:20 24.04.2025
 
Чернышенко поручил сформировать перечень приоритетных профессий

Чернышенко поручил в кратчайшие сроки сформировать перечень приоритетных профессий

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко на III КМУ-2023
Дмитрий Чернышенко на III КМУ-2023 - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил в кратчайшие сроки сформировать единый перечень приоритетных профессий и специальностей для обеспечения научно-технологического развития страны, сообщили в аппарате зампреда правительства.
Уточняется, что вице-премьер провел заседание Комиссии по научно-технологическому развитию (НТР).
"Дмитрий Чернышенко поручил в кратчайшие сроки обеспечить работу по формированию единого перечня приоритетных профессий и специальностей для обеспечения научно-технологического развития", - говорится в сообщении.
По словам зампреда правительства, также необходимо определять приоритетные направления подготовки, привлекать мотивированных студентов и стимулировать их. "Так, планируется распределять не менее 50% бюджетных мест через госзаказ, предоставлять льготные образовательные кредиты для студентов, выбравших приоритетные специальности", - отметил Чернышенко.
Кроме того, вице-премьер в ходе заседания объявил о создании межведомственной рабочей группы (МРГ) по вопросам развития среднего профессионального образования (СПО). Решение о создании МРГ было принято ранее по итогам поручения Комиссии и в рамках "Правительственного часа" в Государственной Думе по инициативе ее председателя Вячеслава Володина.
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