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"Эксперт РА": средняя доля просроченной задолженности МСБ увеличится до 5%

"Эксперт РА": средняя доля просроченной задолженности МСБ увеличится до 5% - 24.04.2025, ПРАЙМ

"Эксперт РА": средняя доля просроченной задолженности МСБ увеличится до 5%

Средняя доля просроченной задолженности малого и среднего бизнеса (МСБ) увеличится до 5% на конец года с текущих 4,4%, прогнозируется в обзоре рейтингового... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T00:16+0300

2025-04-24T00:16+0300

2025-04-24T00:16+0300

финансы

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Средняя доля просроченной задолженности малого и среднего бизнеса (МСБ) увеличится до 5% на конец года с текущих 4,4%, прогнозируется в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА". "Качество портфеля кредитов МСБ будет находиться под давлением повышающейся долговой нагрузки заемщиков, что по мере вызревания портфеля окажет негативное влияние на качество ссуд и приведет к умеренному росту доли просроченной задолженности с 4,4 до 5%, а также увеличению объема вынужденных пролонгаций", - говорится в обзоре "Рынок кредитования МСБ по итогам 2024 года и прогноз на 2025-й: ставки сделаны, ставок меньше нет". При этом "Эксперт РА" считает, что в отдельных сегментах "за периметром квазиМСП" рост доли просрочки может значительно превышать средний показатель. "В рамках проведенного агентством опроса банков относительно динамики портфеля и доли просроченной задолженности в сегменте МСБ в 2025 году более половины респондентов обозначили, что ожидают изменения в пределах 10% по обоим показателям. Примерно четверть банков прогнозирует одновременный рост портфеля и объема просроченной задолженности на 10–20%", - также говорится в обзоре.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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