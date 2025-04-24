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Второй раунд переговоров Японии и США по пошлинам пройдет 30 апреля – 2 мая

Второй раунд переговоров Японии и США по пошлинам пройдет 30 апреля – 2 мая - 24.04.2025, ПРАЙМ

Второй раунд переговоров Японии и США по пошлинам пройдет 30 апреля – 2 мая

Второй раунд переговоров Японии и США по пошлинам пройдет 30 апреля – 2 мая, для чего с визитом в США направится министр по делам восстановления экономики... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T05:39+0300

2025-04-24T05:39+0300

2025-04-24T05:39+0300

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дональд трамп

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ТОКИО, 24 апр – ПРАЙМ. Второй раунд переговоров Японии и США по пошлинам пройдет 30 апреля – 2 мая, для чего с визитом в США направится министр по делам восстановления экономики Японии Рёсэй Акадзава, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правящей коалиции. Первый раунд прошел в Вашингтоне 17 апреля. Переговоры с участием президента США Дональда Трампа шли 50 минут, затем еще 75 минут шла дискуссия с министром финансов США Скоттом Бессентом, торговым представителем США Джеймисоном Гриром и министром торговли Говардом Латником. Японская сторона отметила конструктивный характер встреч, но признала существование разрыва в позициях двух стран. Одновременно с этим оппозиция считает поведение японской делегации слишком уступчивым. В частности, вопросы оппозиции вызвала фраза министра Акадзавы о том, что президент Трамп снизошел до встречи с ним, несмотря на "низкий статус" японского министра, а также то, что он надел подаренную ему кепку с лозунгом MAGA, имеющим откровенно политический контекст, и даже фотографировался в ней. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. До этого Япония подпала под введенные 25%-ные пошлины на сталь и алюминий (12 марта) и 25%-ные на автомобили, произведенные не в США (3 апреля). В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом, а в СМИ распространилось словечко "трамп-шок" по аналогии с обозначением кризиса 2008-2009 годов "лиман-шок" от названия финансовой компании Lehman Brothers Holdings, с банкротства которой начался мировой экономический кризис, и "корона-шок", отмечающий экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса. США занимают первое место в экспорте Японии. На них приходится 21,3 триллиона иен (146,5 миллиарда долларов). Почти треть составляет экспорт автомобилей. До сих пор пошлины на японские автомобили в США составляли 2,5%, после введения дополнительных пошлин - 27,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США. Правительство Японии неоднократно заявляло, что продолжит вести разъяснительную работу с США, доказывая, что японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в США на сумму в 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллиона человек, последние 5 лет Япония является главным инвестором США, поэтому включение Японии в перечень стран, на которые распространяются пошлины, несправедливо.

сша

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мировая экономика, сша, япония, токио, дональд трамп, скотт бессент