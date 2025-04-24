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Российские регионы проявили интерес к прямым рейсам в Сухум

Российские регионы проявили интерес к прямым рейсам в Сухум - 24.04.2025, ПРАЙМ

Российские регионы проявили интерес к прямым рейсам в Сухум

Российские регионы, такие как Коми, ЯНАО и ХМАО проявили интерес к прямым рейсам в Сухум, сообщил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Алхас... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T07:38+0300

2025-04-24T07:38+0300

2025-04-24T07:38+0300

россия

экономика

москва

сухум

абхазия

аэропорт внуково

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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Российские регионы, такие как Коми, ЯНАО и ХМАО проявили интерес к прямым рейсам в Сухум, сообщил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Алхас Квициниа. "В российских регионах проявляют инициативу: так, руководство Коми, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов выражало интерес к прямым рейсам в Сухум. Наша сторона выразила готовность проработать организацию авиарейсов с этими регионами", - сказал Квициниа. Он уточнил, что драйвером здесь является туристический спрос, а Абхазия традиционно входит в число самых популярных направлений у россиян. Первый более чем за 30 лет дальний рейс в аэропорт Сухума состоялся 7 февраля. Тогда в Абхазии совершил посадку самолет авиакомпании "ЮВТ АЭРО" из московского аэропорта "Внуково". Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта. Седьмого февраля 2025 года сухумский аэропорт впервые более чем за 30 лет принял рейс из Москвы, полет совершался в тестовом режиме. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

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