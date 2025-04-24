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МВФ отметил рост вероятности рецессии в США

МВФ отметил рост вероятности рецессии в США - 24.04.2025, ПРАЙМ

МВФ отметил рост вероятности рецессии в США

Вероятность рецессии в США выросла, но исходя из текущих экономических индикаторов, Международный валютный фонд (МВФ) пока не прогнозирует начала спада... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T15:57+0300

2025-04-24T15:57+0300

2025-04-24T15:57+0300

экономика

сша

вашингтон

кристалина георгиева

мвф

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ВАШИНГТОН, 24 апр - ПРАЙМ. Вероятность рецессии в США выросла, но исходя из текущих экономических индикаторов, Международный валютный фонд (МВФ) пока не прогнозирует начала спада экономики, заявила в четверг директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. "Когда мы смотрим на данные, то видим, что риски рецессии для Соединенных Штатов в настоящее время выросли до 37%", - сообщила она журналистам на брифинге. Георгиева отметила, что, несмотря на рост вероятности рецессии, текущие индикаторы, включая показатели рынка труда и экономической активности в США, не позволяют прогнозировать переход страны от роста к спаду. Во вторник МВФ ухудшил прогноз по развитию американской экономики в 2025 и 2026 году, ожидая замедления роста ВВП до 1,8% и 1,7% соответственно. По оценкам МВФ, американская экономика в 2024 году выросла на 2,8%.

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сша, вашингтон, кристалина георгиева, мвф