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МВФ отметил рост вероятности рецессии в США
МВФ отметил рост вероятности рецессии в США - 24.04.2025, ПРАЙМ
МВФ отметил рост вероятности рецессии в США
Вероятность рецессии в США выросла, но исходя из текущих экономических индикаторов, Международный валютный фонд (МВФ) пока не прогнозирует начала спада... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T15:57+0300
2025-04-24T15:57+0300
2025-04-24T15:57+0300
экономика
сша
вашингтон
кристалина георгиева
мвф
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ВАШИНГТОН, 24 апр - ПРАЙМ. Вероятность рецессии в США выросла, но исходя из текущих экономических индикаторов, Международный валютный фонд (МВФ) пока не прогнозирует начала спада экономики, заявила в четверг директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. "Когда мы смотрим на данные, то видим, что риски рецессии для Соединенных Штатов в настоящее время выросли до 37%", - сообщила она журналистам на брифинге. Георгиева отметила, что, несмотря на рост вероятности рецессии, текущие индикаторы, включая показатели рынка труда и экономической активности в США, не позволяют прогнозировать переход страны от роста к спаду. Во вторник МВФ ухудшил прогноз по развитию американской экономики в 2025 и 2026 году, ожидая замедления роста ВВП до 1,8% и 1,7% соответственно. По оценкам МВФ, американская экономика в 2024 году выросла на 2,8%.
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сша, вашингтон, кристалина георгиева, мвф
Экономика, США, ВАШИНГТОН, Кристалина Георгиева, МВФ
МВФ отметил рост вероятности рецессии в США
Директор-распорядитель МВФ Георгиева: вероятность рецессии в США выросла до 37%
ВАШИНГТОН, 24 апр - ПРАЙМ. Вероятность рецессии в США выросла, но исходя из текущих экономических индикаторов, Международный валютный фонд (МВФ) пока не прогнозирует начала спада экономики, заявила в четверг директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
"Когда мы смотрим на данные, то видим, что риски рецессии для Соединенных Штатов в настоящее время выросли до 37%", - сообщила она журналистам на брифинге.
Георгиева отметила, что, несмотря на рост вероятности рецессии, текущие индикаторы, включая показатели рынка труда и экономической активности в США, не позволяют прогнозировать переход страны от роста к спаду.
Во вторник МВФ ухудшил прогноз по развитию американской экономики в 2025 и 2026 году, ожидая замедления роста ВВП до 1,8% и 1,7% соответственно. По оценкам МВФ, американская экономика в 2024 году выросла на 2,8%.
В МВФ заявили о рисках для глобальной экономической стабильности