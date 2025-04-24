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"Росатом" завершил сварку корпуса реактора для энергоблока АЭС "Аккую"

"Росатом" завершил сварку корпуса реактора для энергоблока АЭС "Аккую" - 24.04.2025, ПРАЙМ

"Росатом" завершил сварку корпуса реактора для энергоблока АЭС "Аккую"

Машиностроители "Росатома" завершили сварку корпуса реактора для энергоблока № 4 возводимой в Турции АЭС "Аккую", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аккую... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T23:11+0300

2025-04-24T23:11+0300

2025-04-24T23:11+0300

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СТАМБУЛ, 24 апр - ПРАЙМ. Машиностроители "Росатома" завершили сварку корпуса реактора для энергоблока № 4 возводимой в Турции АЭС "Аккую", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аккую Нуклеар". "На заводе "Атоммаш" (входит в Машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" - ред.) завершили ключевой этап изготовления корпуса атомного реактора для четвертого энергоблока АЭС "Аккую" - сварку замыкающего сварного шва. Он соединил отдельные части изделия в единый корпус реактора ВВЭР-1200 новейшего поколения III+ и считается одним из наиболее трудоемких в исполнении. Сварка длилась в течение 10 дней при непрерывном подогреве зоны шва в диапазоне от 170 до 280 градусов Цельсия. В ходе работ израсходовано более 1,2 тонн флюса и тонны проволоки", - сообщили в компании. "Производство корпуса атомного реактора занимает несколько лет, и на каждом этапе специалисты выполняют высокотехнологичные операции, которые производятся с предельной точностью и строжайшим соблюдением стандартов качества. Три из четырех энергоблоков АЭС "Аккую" уже оснащены корпусами реактора - главным элементом реакторной установки, и вскоре энергоблок № 4 также обретёт своё "сердце", - заявил генеральный директор АО "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких. "Завершение сварки корпуса реактора для четвертого энергоблока АЭС "Аккую" говорит о том, что "Атоммаш" выполнил одну из трудоёмких и длинноцикловых операций по изготовлению реакторного оборудования для первой АЭС в Турции. Завод изготавливает для проекта широкую номенклатуру оборудования для ядерного острова и машинного зала: внутрикорпусные устройства, парогенераторы, модули трубных систем, системы пассивной защиты реактора, компенсаторы давления. Всего произведено 8 тысяч тонн оборудования. И эта цифра вырастет до 11 тысяч тонн", - цитируется в пресс-релизе руководитель завода "Атоммаш" Максим Жидков. В то же время на другом заводе Машиностроительного дивизиона "Росатома" - карельском "Петрозаводскмаше" ­- идет активное изготовление оборудования для обеспечения безопасности работы четвертого энергоблока АЭС "Аккую". На площадке изготовлены две емкости системы пассивного залива активной зоны реактора (СПЗАЗ), в которых хранится водный раствор борной кислоты, подогретый до температуры около 60 градусов Цельсия. При падении давления в первом контуре ниже определенного уровня происходит автоматическая подача жидкости в реактор и охлаждение активной зоны. Всего в комплект для одного блока входит восемь гидроемкостей СПЗАЗ объемом по 120 кубических метров. Установка главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА) завершена в реакторном отделении блока № 2 атомной электростанции "Аккую", возводимой "Росатомом" на юге Турции, тем самым завершен монтаж основного оборудования реакторной установки второго энергоблока, сообщили 22 апреля в пресс-службе "Аккую Нуклеар". Специалисты в марте завершили строительно-монтажные работы на первом энергоблоке АЭС "Аккую". Турция в настоящее время считает приоритетной целью запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую", несмотря на интерес руководства в Москве к строительству второй АЭС, заявил 2 марта министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в декабре 2024 года заявил, что в настоящее время главная цель на 2025 год - начало выработки электроэнергии на первом энергоблоке "Аккую". Тогда же Байрактар сообщил, что в течение этого года планируется загрузить топливо в реактор первого блока и начать тестовое производство энергии, строительные и монтажные работы на блоке завершены более чем на 90%. Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

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