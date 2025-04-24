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В "Деловой России" назвали условие для жесткой денежно-кредитной политики

В "Деловой России" назвали условие для жесткой денежно-кредитной политики - 24.04.2025, ПРАЙМ

В "Деловой России" назвали условие для жесткой денежно-кредитной политики

Российский малый и средний бизнес сможет выдержать длительный период жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) только с достаточным объемом господдержки, заявил... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T00:22+0300

2025-04-24T00:22+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Российский малый и средний бизнес сможет выдержать длительный период жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) только с достаточным объемом господдержки, заявил РИА Новости глава подкомитета "Деловой России" по публичным рынкам капитала Алексей Лазутин. "Очевидно одно – качественные быстрорастущие компании средней и малой капитализации, которые в 2022-2023 году стали основной движущей силой в процессе замещения продукции ушедших из России компаний, пока выдерживают длительный цикл повышения ключевой ставки за счет запаса прочности. Который постепенно заканчивается. И если мы в ближайшее время не увидим начало цикла смягчения ДКП, то без усиления господдержки выдержать долгий период высокой ключевой ставки и дорогих кредитов бизнесу будет вряд ли под силу", - отметил Лазутин. По его мнению, высока вероятность того, что на ближайшем заседании Банк России оставит ключевую ставку на уровне 21%. "С одной стороны, риторика ЦБ относительно замедления инфляционных процессов дает нам надежду на скорое начало цикла смягчения ДКП. С другой стороны, отсутствие устойчивости дезинфляционных трендов и "тектонические изменения в мировой торговле", охарактеризованные главой ЦБ как новый значительный риск, делают какие-то движения по ставке рискованными", - рассуждает он. Лазутин напомнил, что "Деловая Россия" выдвигала инициативу о поддержке компаний, выходящих на фондовый рынок и приветствует, что Минэкономразвития, Банк России и Мосбиржа разрабатывают программу по субсидированию размещения акций и облигаций на внутреннем рынке до 2030 года. Первый отбор компаний на получение субсидий, которыми они смогут покрыть расходы на услуги организаторов размещений ценных бумаг, аудиторов, юристов, запланирован на июнь-июль 2025 года. "Для многих компаний малой и средней капитализации выпуск облигаций сегодня зачастую является более оптимальным вариантом привлечения финансирования, нежели кредиты. Поэтому, возможно, программа субсидирования выпуска облигаций и акций в какой-то мере компенсирует сокращение поддержки по льготному кредитованию, где снизилось число уполномоченных банков и сократился перечень отраслей, компании из которых могут воспользоваться льготным кредитом", - добавляет представитель объединения. "Конечно, рынок капитала сегодня не заменит банковское кредитование в полной мере, но тренд на то, чтобы инструменты фондового рынка набирали все больший вес в процессе финансирования трансформации и развития экономики, крайне важен", - резюмирует Лазутин. В марте регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых третий раз подряд, изменив сигнал: теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится в пятницу, 25 апреля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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