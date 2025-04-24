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В России вырос средний платёж за поездку на такси

В России вырос средний платёж за поездку на такси - 24.04.2025, ПРАЙМ

В России вырос средний платёж за поездку на такси

Средний платёж за поездку на такси в России в прошлом квартале вырос на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до 534 рублей, говорится в... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T05:30+0300

2025-04-24T05:30+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Средний платёж за поездку на такси в России в прошлом квартале вырос на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до 534 рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА Новости. "В минувшем квартале средняя сумма платежа за поездку на такси составила 534 рублей. Она выросла относительно января-марта 2024 года, когда была 466 рублей", - говорится в исследовании. Также в материале отмечается, что женщины чуть более активно, чем мужчины, пользовались услугами такси. На них, как и годом ранее, пришелся 51% платежей, а на мужчин – 49%. "В первом квартале 2025 года среди городов, где было отмечено самое большое число платежей по картам за услуги такси, оказались Москва, Санкт-Петербург, Курган, Казань и Якутск", - также отметили аналитики. В исследовании также указывается, что поездки на такси и аренда автомобиля – традиционно входят в число самых востребованных услуг пользования легковым автотранспортом в стране. Если за 100% взять все платежи в двух этих категориях в первом квартале 2025, то заметное лидерство – у услуг такси с долей в 89%, при этом она снизилась относительно первого квартала прошлого года, когда была 91%, отмечают аналитики.

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