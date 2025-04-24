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В "Аэроклубе" рассказали о росте спроса на командировки по России

В "Аэроклубе" рассказали о росте спроса на командировки по России - 24.04.2025, ПРАЙМ

В "Аэроклубе" рассказали о росте спроса на командировки по России

Спрос на командировки по России в первом квартале 2025 года сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года, однако за стабилизацией общего объема... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T06:31+0300

2025-04-24T06:31+0300

2025-04-24T06:31+0300

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россия

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сочи

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Спрос на командировки по России в первом квартале 2025 года сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года, однако за стабилизацией общего объема скрываются значимые структурные изменения: компании стали планировать поездки заранее, а сами командировки становятся длиннее и эффективнее, говорится в исследовании компании "Аэроклуб", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Спрос на командировки по России в первом квартале 2025 года сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года. Средняя их продолжительность продолжила расти: 4,3 дня в первом квартале 2025 года против 3,8 дня в 2024 году и 2,9 дня до пандемии. Компании делают акцент не на количестве поездок, а на их эффективности", - сообщили аналитики. Еще одной тенденцией стало смещение в сторону раннего бронирования. "В первом квартале 2025 года 40% авиабилетов были выкуплены за две недели и более до даты вылета. Год назад на них приходилось 35%, а в 2019 году – лишь 29%. Это соответствует глобальному тренду: бизнес стремится снижать стоимость перевозки за счет заблаговременного планирования, особенно в условиях высокой волатильности цен в эконом-классе", - рассказали в "Аэроклубе", добавив, что одновременно доля спонтанных бронирований (за неделю и менее) снизилась до 39% (с 42% в 2024 году). Продемонстрировал рост спроса и сегмент бизнес-класса: он составил 12% по сравнению с первым кварталом 2024 года. "Его доля в общем объеме корпоративных авиаперевозок достигла 4% против традиционных 3%. Средняя стоимость авиабилета бизнес-класса составила 71 500 рублей за перелет в одну сторону, это на 4% ниже, чем годом ранее, и на 29% выше допандемийного уровня. Средняя стоимость авиабилетов эконом-класса выросла на 6% к первому кварталу 2024 года и на 85% к 2019 году, достигнув 14 000 рублей за билет в одну сторону", - говорится в исследовании. "Российские компании, как впрочем и глобальные, инвестируют в благополучие сотрудников, особенно тех, кто принимает решения или работает с клиентами. Устойчивый рост продолжительности командировок, бизнес-класса и доли bleisure-путешествий говорит о переходе от функционального подхода к стратегическому "сотрудник должен приехать в ресурсном состоянии". Это часть новой HR- и CSR-повестки", – сказала управляющий директор компании Юлия Липатова, слова которой привели в сообщении. Лидерами по объему командировок остались Москва (-9% к 2024) и Санкт-Петербург (-6%). Однако если доля перелетов в Москву снизилась на 3 процентных пункта, составив 25%, то Санкт-Петербург сохранил прошлогодние 9%. Сочи демонстрирует устойчивый рост – плюс 21% к прошлому году и доля в 6% (5% в 2024), выяснили в "Аэроклубе". Первое место по числу командировок заняли сотрудники нефтегазовых компаний: их доля выросла с 16% до 18%, при этом общее число поездок увеличилось на 17%. Ритейл, напротив, сократил свою командировочную активность на 20% – его доля снизилась с 20% до 16%, говорится в исследовании.

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