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Россияне стали чаще покупать бытовую технику на маркетплейсах

Россияне стали чаще покупать бытовую технику на маркетплейсах - 24.04.2025, ПРАЙМ

Россияне стали чаще покупать бытовую технику на маркетплейсах

Россияне стали чаще выбирать маркетплейсы для покупок бытовой техники в 2024 году: продажи товаров этой категории в рознице упали на 9%, а на платформах,... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T06:01+0300

2025-04-24T06:01+0300

2025-04-24T06:01+0300

бизнес

россия

москва

"контур.маркет"

ozon

wildberries

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Россияне стали чаще выбирать маркетплейсы для покупок бытовой техники в 2024 году: продажи товаров этой категории в рознице упали на 9%, а на платформах, напротив, выросли почти на 20%, подсчитали для РИА Новости аналитики экосистемы для бизнеса "Контур". "Всё чаще россияне предпочитают покупать бытовую технику не в магазинах, а на маркетплейсах. Продажи в розничных магазинах в России упали на 8% в первом квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2024 года. При этом объем продаж техники на маркетплейсах Ozon и Wildberries демонстрирует рост на 19,47%. К такому выводу пришли аналитики двух платформ экосистемы для бизнеса "Контур": Moneyplace (сервис аналитики маркетплейсов) и "Контур.Маркета" (система для работы с кассами)", - сказано в исследовании. Больше всего в 2024 году снизились офлайн-продажи телевизоров, блендеров и соковыжималок, кондиционеров и миксеров. Также купили меньше утюгов, холодильников и кофеварок рожкового типа, посудомоечных и стиральных машин, пылесосов и фенов. Объемы продаж увеличились только у микроволновок и пароочистителей. "Средний чек за эти товары в магазинах составил 15 257 рублей в этом году - это на 11% больше, чем годом ранее: тогда этот показатель был - 13 403 рублей", - уточнила аналитик "Контур.Маркета" Ксения Корзан. При этом на маркетплейсах более чем в два раза выросли продажи пароочистителей, посудомоечных, стиральных и сушильных машин, духовых шкафов. Также практически удвоился спрос на варочные панели и страиваемую бытовую технику. На 82% увеличились продажи кондиционеров и на 73% - холодильников. Микроволновки показали рост на 49%, а телевизоры - на 41%. На треть выросли продажи утюгов и пылесосов. Рост продаж в 10-11% отмечен у кофеварок и фенов. Снижение объемов продаж показали только блендеры, миксеры и соковыжималки. "Покупатели нередко отмечают, что шопинг в онлайн-маркетах позволяет сэкономить и выбрать подходящую модель по техническим характеристикам и отзывам, даже если это малоизвестная марка. При этом средний чек на крупную бытовую технику (цена, по которой совершалось больше всего покупок) вырос в 2025 году тоже почти в 2 раза - с 5,5 тысячи рублей до 9,5 тысячи рублей. Основной рост пришелся на стиральные машины (+179%), сушильные машины (+142%), холодильники (+115%), посудомоечные машины (+112%) и морозильные камеры (+83%)", - отметила аналитик Moneyplace Анастасия Романова. Она также добавила, что в первом квартале 2025 года россияне уже потратили на бытовую технику на маркетплейсах почти 52 миллиарда рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, "контур.маркет", ozon, wildberries