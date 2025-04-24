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Россияне стали чаще покупать бытовую технику на маркетплейсах - 24.04.2025, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще покупать бытовую технику на маркетплейсах
Россияне стали чаще покупать бытовую технику на маркетплейсах - 24.04.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще покупать бытовую технику на маркетплейсах
Россияне стали чаще выбирать маркетплейсы для покупок бытовой техники в 2024 году: продажи товаров этой категории в рознице упали на 9%, а на платформах,... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T06:01+0300
2025-04-24T06:01+0300
бизнес
россия
москва
"контур.маркет"
ozon
wildberries
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Россияне стали чаще выбирать маркетплейсы для покупок бытовой техники в 2024 году: продажи товаров этой категории в рознице упали на 9%, а на платформах, напротив, выросли почти на 20%, подсчитали для РИА Новости аналитики экосистемы для бизнеса "Контур". "Всё чаще россияне предпочитают покупать бытовую технику не в магазинах, а на маркетплейсах. Продажи в розничных магазинах в России упали на 8% в первом квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2024 года. При этом объем продаж техники на маркетплейсах Ozon и Wildberries демонстрирует рост на 19,47%. К такому выводу пришли аналитики двух платформ экосистемы для бизнеса "Контур": Moneyplace (сервис аналитики маркетплейсов) и "Контур.Маркета" (система для работы с кассами)", - сказано в исследовании. Больше всего в 2024 году снизились офлайн-продажи телевизоров, блендеров и соковыжималок, кондиционеров и миксеров. Также купили меньше утюгов, холодильников и кофеварок рожкового типа, посудомоечных и стиральных машин, пылесосов и фенов. Объемы продаж увеличились только у микроволновок и пароочистителей. "Средний чек за эти товары в магазинах составил 15 257 рублей в этом году - это на 11% больше, чем годом ранее: тогда этот показатель был - 13 403 рублей", - уточнила аналитик "Контур.Маркета" Ксения Корзан. При этом на маркетплейсах более чем в два раза выросли продажи пароочистителей, посудомоечных, стиральных и сушильных машин, духовых шкафов. Также практически удвоился спрос на варочные панели и страиваемую бытовую технику. На 82% увеличились продажи кондиционеров и на 73% - холодильников. Микроволновки показали рост на 49%, а телевизоры - на 41%. На треть выросли продажи утюгов и пылесосов. Рост продаж в 10-11% отмечен у кофеварок и фенов. Снижение объемов продаж показали только блендеры, миксеры и соковыжималки. "Покупатели нередко отмечают, что шопинг в онлайн-маркетах позволяет сэкономить и выбрать подходящую модель по техническим характеристикам и отзывам, даже если это малоизвестная марка. При этом средний чек на крупную бытовую технику (цена, по которой совершалось больше всего покупок) вырос в 2025 году тоже почти в 2 раза - с 5,5 тысячи рублей до 9,5 тысячи рублей. Основной рост пришелся на стиральные машины (+179%), сушильные машины (+142%), холодильники (+115%), посудомоечные машины (+112%) и морозильные камеры (+83%)", - отметила аналитик Moneyplace Анастасия Романова. Она также добавила, что в первом квартале 2025 года россияне уже потратили на бытовую технику на маркетплейсах почти 52 миллиарда рублей.
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5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес, россия, москва, "контур.маркет", ozon, wildberries
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, "Контур.Маркет", Ozon, Wildberries
06:01 24.04.2025
 
Россияне стали чаще покупать бытовую технику на маркетплейсах

"Контур": россияне стали чаще покупать бытовую технику на маркетплейсах

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Россияне стали чаще выбирать маркетплейсы для покупок бытовой техники в 2024 году: продажи товаров этой категории в рознице упали на 9%, а на платформах, напротив, выросли почти на 20%, подсчитали для РИА Новости аналитики экосистемы для бизнеса "Контур".
"Всё чаще россияне предпочитают покупать бытовую технику не в магазинах, а на маркетплейсах. Продажи в розничных магазинах в России упали на 8% в первом квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2024 года. При этом объем продаж техники на маркетплейсах Ozon и Wildberries демонстрирует рост на 19,47%. К такому выводу пришли аналитики двух платформ экосистемы для бизнеса "Контур": Moneyplace (сервис аналитики маркетплейсов) и "Контур.Маркета" (система для работы с кассами)", - сказано в исследовании.
Больше всего в 2024 году снизились офлайн-продажи телевизоров, блендеров и соковыжималок, кондиционеров и миксеров. Также купили меньше утюгов, холодильников и кофеварок рожкового типа, посудомоечных и стиральных машин, пылесосов и фенов. Объемы продаж увеличились только у микроволновок и пароочистителей. "Средний чек за эти товары в магазинах составил 15 257 рублей в этом году - это на 11% больше, чем годом ранее: тогда этот показатель был - 13 403 рублей", - уточнила аналитик "Контур.Маркета" Ксения Корзан.
При этом на маркетплейсах более чем в два раза выросли продажи пароочистителей, посудомоечных, стиральных и сушильных машин, духовых шкафов. Также практически удвоился спрос на варочные панели и страиваемую бытовую технику. На 82% увеличились продажи кондиционеров и на 73% - холодильников. Микроволновки показали рост на 49%, а телевизоры - на 41%. На треть выросли продажи утюгов и пылесосов. Рост продаж в 10-11% отмечен у кофеварок и фенов. Снижение объемов продаж показали только блендеры, миксеры и соковыжималки.
"Покупатели нередко отмечают, что шопинг в онлайн-маркетах позволяет сэкономить и выбрать подходящую модель по техническим характеристикам и отзывам, даже если это малоизвестная марка. При этом средний чек на крупную бытовую технику (цена, по которой совершалось больше всего покупок) вырос в 2025 году тоже почти в 2 раза - с 5,5 тысячи рублей до 9,5 тысячи рублей. Основной рост пришелся на стиральные машины (+179%), сушильные машины (+142%), холодильники (+115%), посудомоечные машины (+112%) и морозильные камеры (+83%)", - отметила аналитик Moneyplace Анастасия Романова.
Она также добавила, что в первом квартале 2025 года россияне уже потратили на бытовую технику на маркетплейсах почти 52 миллиарда рублей.
 
БизнесРОССИЯМОСКВА"Контур.Маркет"OzonWildberries
 
 
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