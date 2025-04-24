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Каждый десятый россиянин имеет действующий банковский беззалоговый кредит - 24.04.2025, ПРАЙМ
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Каждый десятый россиянин имеет действующий банковский беззалоговый кредит
Каждый десятый россиянин имеет действующий банковский беззалоговый кредит - 24.04.2025, ПРАЙМ
Каждый десятый россиянин имеет действующий банковский беззалоговый кредит
Каждый десятый россиянин в настоящее время имеет действующий банковский беззалоговый кредит или заем в микрофинансовой организации (МФО), рассказали РИА Новости | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T03:29+0300
2025-04-24T03:29+0300
банки
финансы
москва
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Каждый десятый россиянин в настоящее время имеет действующий банковский беззалоговый кредит или заем в микрофинансовой организации (МФО), рассказали РИА Новости в пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР". По данным организации, доля клиентов, которые имеют в своей кредитной истории запись о том, что они являются клиентами банка и МФО, составила более 10%. Указывается, что в данном пересечении в учет принимались потребительские кредиты и займы. "То есть лишь каждый 10-й россиянин в настоящее время имеет действующий банковский беззалоговый кредит или заем МФО", - говорится в комментарии. Также в пресс-службе отметили, что банки и МФО - это соседствующие рынки, а не конкурирующие, поэтому каждый из них имеет свою целевую аудиторию. "Как показывают результаты социологических опросов, клиентами МФО становятся те, для кого важна скорость принятия решения, кому удобно оформить ссуды онлайн, то есть зачастую это молодые активные клиенты", - заключили в организации.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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банки, финансы, москва
Банки, Финансы, МОСКВА
03:29 24.04.2025
 
Каждый десятый россиянин имеет действующий банковский беззалоговый кредит

СРО "МиР": каждый десятый россиянин имеет действующий банковский беззалоговый кредит

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Каждый десятый россиянин в настоящее время имеет действующий банковский беззалоговый кредит или заем в микрофинансовой организации (МФО), рассказали РИА Новости в пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР".
По данным организации, доля клиентов, которые имеют в своей кредитной истории запись о том, что они являются клиентами банка и МФО, составила более 10%. Указывается, что в данном пересечении в учет принимались потребительские кредиты и займы.
"То есть лишь каждый 10-й россиянин в настоящее время имеет действующий банковский беззалоговый кредит или заем МФО", - говорится в комментарии.
Также в пресс-службе отметили, что банки и МФО - это соседствующие рынки, а не конкурирующие, поэтому каждый из них имеет свою целевую аудиторию.
"Как показывают результаты социологических опросов, клиентами МФО становятся те, для кого важна скорость принятия решения, кому удобно оформить ссуды онлайн, то есть зачастую это молодые активные клиенты", - заключили в организации.
 
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