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Курс рубля умеренно снижается к юаню на Московской бирже

Курс рубля умеренно снижается к юаню на Московской бирже - 24.04.2025, ПРАЙМ

Курс рубля умеренно снижается к юаню на Московской бирже

Курс рубля в четверг днем немного снижается против юаня на Московской бирже, китайская валюта пока остается около 11,4 рубля, следует из данных Московской... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T13:45+0300

2025-04-24T13:45+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг днем немного снижается против юаня на Московской бирже, китайская валюта пока остается около 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.38 мск прибавляет 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,41 рубля, дневной диапазон составляет 11,33-11,46 рубля. Фактором давления на рубль выступают недавние заявления министра финансов РФ Антона Силуанова о необходимости изменения цены отсечения нефти в бюджетном правиле и доведения ликвидных активов Фонда национального благосостояния до уровня трехлетнего бесперебойного финансирования расходных обязательств при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Таким образом, можно ожидать, что в течение пары месяцев необходимые поправки в законодательство будут приняты, и уже летом поддержка рубля со стороны бюджетного правила сильно ослабнет", - добавляет он. Отсутствие поводов для продаж, а также поддержка со стороны основных фундаментальных факторов, таких как жесткая монетарная политик Центробанка и повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат апреля, могут позволить рублю отыграть часть вчерашних потерь среды, считает Богдан Заврич из Промсвязьбанка. "Плюс к этому, поддерживающим фактором для национальной валюты может стать стабильная ситуация на рынке энергоносителей", - заключает он.

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рынки, торги, москва, промсвязьбанк