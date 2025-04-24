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Костин не видит оснований для дальнейшего укрепления рубля

Костин не видит оснований для дальнейшего укрепления рубля - 24.04.2025, ПРАЙМ

Костин не видит оснований для дальнейшего укрепления рубля

Глава ВТБ Андрей Костин не видит больших оснований для дальнейшего укрепления рубля, скорее всего, к середине или концу 2025 года он ослабнет. Такое мнение он... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T13:46+0300

2025-04-24T13:46+0300

2025-04-24T13:46+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин не видит больших оснований для дальнейшего укрепления рубля, скорее всего, к середине или концу 2025 года он ослабнет. Такое мнение он высказал в четверг в ходе бизнес-диалога с клиентами. Официальный курс доллара от ЦБ РФ, завершивший 2024 год на отметке в 101,68 рубля, к концу апреля стабилизировался в районе 81-82 рубля. А расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, даже опускался ниже 80 рублей за доллар - впервые с 19 июня прошлого года. "В целом я, честно говоря, не вижу больших оснований для того, чтобы видеть дальнейшее укрепление рубля. Думаю, все-таки он, может быть, "отъедет" к концу года или ближе к середине даже. Мы посмотрим", - сказал Костин. По его словам, в целом Центральный банк доволен, что рубль укрепился, так как это способствует снижению инфляции, но недоволен Минфин - потому что "экспортеры недовольны". "Но тут он (курс рубля - ред.) складывается сегодня, скорее, не под воздействием каких-то действий с нашей стороны, а под воздействием ряда неких объективных факторов", - отметил глава ВТБ.

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москва, андрей костин, втб, центральные банки, минфин