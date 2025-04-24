Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль стабилизируется против юаня на Мосбирже днем в четверг - 24.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250424/rubl-857002066.html
Рубль стабилизируется против юаня на Мосбирже днем в четверг
Рубль стабилизируется против юаня на Мосбирже днем в четверг - 24.04.2025, ПРАЙМ
Рубль стабилизируется против юаня на Мосбирже днем в четверг
Курс рубля днем в четверг незначительно меняется против юаня, оставаясь в легком минусе на Московской бирже, курс китайской валюты держится в районе 11,4 рубля, | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T16:30+0300
2025-04-24T16:30+0300
экономика
рынки
торги
мосбиржа
юань
рубль
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624062_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_a88448aa87ca2c9c6cd2dba3ca81e755.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Курс рубля днем в четверг незначительно меняется против юаня, оставаясь в легком минусе на Московской бирже, курс китайской валюты держится в районе 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.16 мск не менялся к закрытию среды и равнялся 11,38 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,33-11,46 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,42 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,33 против 7,29 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,6%. На форексе доллар котируется по 83,02 рубля. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Рубль днем в четверг несущественно меняется против юаня на Мосбирже с легкой тенденцией к ослаблению. "Накануне глава Минфина Антон Силуанов высказался о необходимости изменить бюджетное правило, чтобы восстановить объем ФНБ до уровня, который бы обеспечивал трехлетнее бесперебойное финансирование расходных обязательств при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке. Это предполагает, что даже при текущих низких ценах на нефть Минфин будет покупать инвалюту на рынке через ЦБ, хотя сейчас он ее продает. В результате курс рубля остается на неоправданно высоком уровне, ухудшая ситуацию с доходами госбюджета и экспортеров", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,18% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,37% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.14 мск росла на 0,76%, до 66,62 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,5%, до 99,4 пункта. ПРОГНОЗЫ В связи с приближающимся пиком налогового периода курс еще способен на время уходить ниже 11,3 рубля за юань, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Пока налоговый период не закончен, курсу юаня будет трудно двигаться вверх, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Однако уже в начале следующей недели он может направиться к ближайшей области сопротивления 11,57–11,72 рубля", - добавляет эксперт. До начала лета рубль, скорее всего, будет сохранять крепкие позиции, а курс доллара будет находиться в диапазоне 80-86 рублей, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Уменьшение экспортных цен обычно транслируется в динамику валютного рынка с некоторым лагом – примерно через 2-3 месяца. В результате можно ожидать, что в начале июня экспортная выручка, вероятно, снизится, а рубль ослабнет (или перестанет укрепляться). При этом уровни валютного курса 80 рублей за доллар или ниже уже могут ставить под вопрос целесообразность использования дифференциала в процентных ставках в том случае, если ожидания компаний по валютному курсу на горизонте одного года превосходят уровни 100 рублей за доллар", - отмечает она. Поэтому, вероятно, при отсутствии существенного позитива в сфере геополитики уровни около 80 рублей за доллар могут стать пиком укрепления национальной валюты, а начало ослабления рубля можно ожидать в конце весны, резюмирует Ващелюк.
https://1prime.ru/20250424/rubl-856994447.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624062_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b554e3021ccd94d81fc5fa69967b9574.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, торги, мосбиржа, юань, рубль
Экономика, Рынки, Торги, Мосбиржа, юань, рубль
16:30 24.04.2025
 
Рубль стабилизируется против юаня на Мосбирже днем в четверг

Курс рубля против юаня остается в легком минусе в четверг

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань и рубль
Юань и рубль - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Курс рубля днем в четверг незначительно меняется против юаня, оставаясь в легком минусе на Московской бирже, курс китайской валюты держится в районе 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.16 мск не менялся к закрытию среды и равнялся 11,38 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,33-11,46 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,42 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,33 против 7,29 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,6%. На форексе доллар котируется по 83,02 рубля.
РУБЛЬ В БОКОВИКЕ
Рубль днем в четверг несущественно меняется против юаня на Мосбирже с легкой тенденцией к ослаблению.
"Накануне глава Минфина Антон Силуанов высказался о необходимости изменить бюджетное правило, чтобы восстановить объем ФНБ до уровня, который бы обеспечивал трехлетнее бесперебойное финансирование расходных обязательств при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке. Это предполагает, что даже при текущих низких ценах на нефть Минфин будет покупать инвалюту на рынке через ЦБ, хотя сейчас он ее продает. В результате курс рубля остается на неоправданно высоком уровне, ухудшая ситуацию с доходами госбюджета и экспортеров", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,18% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,37% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.14 мск росла на 0,76%, до 66,62 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,5%, до 99,4 пункта.
ПРОГНОЗЫ
В связи с приближающимся пиком налогового периода курс еще способен на время уходить ниже 11,3 рубля за юань, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Пока налоговый период не закончен, курсу юаня будет трудно двигаться вверх, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Однако уже в начале следующей недели он может направиться к ближайшей области сопротивления 11,57–11,72 рубля", - добавляет эксперт.
До начала лета рубль, скорее всего, будет сохранять крепкие позиции, а курс доллара будет находиться в диапазоне 80-86 рублей, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
"Уменьшение экспортных цен обычно транслируется в динамику валютного рынка с некоторым лагом – примерно через 2-3 месяца. В результате можно ожидать, что в начале июня экспортная выручка, вероятно, снизится, а рубль ослабнет (или перестанет укрепляться). При этом уровни валютного курса 80 рублей за доллар или ниже уже могут ставить под вопрос целесообразность использования дифференциала в процентных ставках в том случае, если ожидания компаний по валютному курсу на горизонте одного года превосходят уровни 100 рублей за доллар", - отмечает она.
Поэтому, вероятно, при отсутствии существенного позитива в сфере геополитики уровни около 80 рублей за доллар могут стать пиком укрепления национальной валюты, а начало ослабления рубля можно ожидать в конце весны, резюмирует Ващелюк.
Глава ВТБ Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
Костин не видит оснований для дальнейшего укрепления рубля
13:46
 
ЭкономикаРынкиТоргиМосбиржаюаньрубль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала