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Рубль стабилизируется против юаня на Мосбирже днем в четверг

Рубль стабилизируется против юаня на Мосбирже днем в четверг - 24.04.2025, ПРАЙМ

Рубль стабилизируется против юаня на Мосбирже днем в четверг

Курс рубля днем в четверг незначительно меняется против юаня, оставаясь в легком минусе на Московской бирже, курс китайской валюты держится в районе 11,4 рубля, | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T16:30+0300

2025-04-24T16:30+0300

2025-04-24T16:30+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Курс рубля днем в четверг незначительно меняется против юаня, оставаясь в легком минусе на Московской бирже, курс китайской валюты держится в районе 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.16 мск не менялся к закрытию среды и равнялся 11,38 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,33-11,46 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,42 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,33 против 7,29 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,6%. На форексе доллар котируется по 83,02 рубля. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Рубль днем в четверг несущественно меняется против юаня на Мосбирже с легкой тенденцией к ослаблению. "Накануне глава Минфина Антон Силуанов высказался о необходимости изменить бюджетное правило, чтобы восстановить объем ФНБ до уровня, который бы обеспечивал трехлетнее бесперебойное финансирование расходных обязательств при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке. Это предполагает, что даже при текущих низких ценах на нефть Минфин будет покупать инвалюту на рынке через ЦБ, хотя сейчас он ее продает. В результате курс рубля остается на неоправданно высоком уровне, ухудшая ситуацию с доходами госбюджета и экспортеров", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,18% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,37% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.14 мск росла на 0,76%, до 66,62 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,5%, до 99,4 пункта. ПРОГНОЗЫ В связи с приближающимся пиком налогового периода курс еще способен на время уходить ниже 11,3 рубля за юань, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Пока налоговый период не закончен, курсу юаня будет трудно двигаться вверх, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Однако уже в начале следующей недели он может направиться к ближайшей области сопротивления 11,57–11,72 рубля", - добавляет эксперт. До начала лета рубль, скорее всего, будет сохранять крепкие позиции, а курс доллара будет находиться в диапазоне 80-86 рублей, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Уменьшение экспортных цен обычно транслируется в динамику валютного рынка с некоторым лагом – примерно через 2-3 месяца. В результате можно ожидать, что в начале июня экспортная выручка, вероятно, снизится, а рубль ослабнет (или перестанет укрепляться). При этом уровни валютного курса 80 рублей за доллар или ниже уже могут ставить под вопрос целесообразность использования дифференциала в процентных ставках в том случае, если ожидания компаний по валютному курсу на горизонте одного года превосходят уровни 100 рублей за доллар", - отмечает она. Поэтому, вероятно, при отсутствии существенного позитива в сфере геополитики уровни около 80 рублей за доллар могут стать пиком укрепления национальной валюты, а начало ослабления рубля можно ожидать в конце весны, резюмирует Ващелюк.

https://1prime.ru/20250424/rubl-856994447.html

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рынки, торги, мосбиржа, юань, рубль