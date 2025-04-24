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Ставка RUONIA 23 апреля выросла до 20,69% - 24.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250424/ruonia-856996753.html
Ставка RUONIA 23 апреля выросла до 20,69%
Ставка RUONIA 23 апреля выросла до 20,69% - 24.04.2025, ПРАЙМ
Ставка RUONIA 23 апреля выросла до 20,69%
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во среду, 23 апреля, выросла на 0,04... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T14:27+0300
2025-04-24T14:27+0300
экономика
банк россии
ruonia
финансы
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во среду, 23 апреля, выросла на 0,04 процентного пункта и составила 20,69%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 148,16 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
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банк россии, ruonia, финансы
Экономика, Банк России, RUONIA, Финансы
14:27 24.04.2025
 
Ставка RUONIA 23 апреля выросла до 20,69%

Ставка RUONIA 23 апреля выросла на 0,04 процентного пункта

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во среду, 23 апреля, выросла на 0,04 процентного пункта и составила 20,69%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 148,16 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
Андрей Костин,
Глава ВТБ сделал прогноз по уровню ключевой ставки ЦБ
11:49
 
ЭкономикаБанк РоссииRUONIAФинансы
 
 
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