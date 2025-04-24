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Российский рынок акций растет в ходе основной сессии четверга
Российский рынок акций растет в ходе основной сессии четверга - 24.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет в ходе основной сессии четверга
Российский рынок акций повышается в ходе основной сессии четверга, следует из данных Московской биржи. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T12:30+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается в ходе основной сессии четверга, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.23 мск увеличивается на 0,78%, до 2966,17 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,42% до 1196,27 пункта. В частности, заметно растут в цене бумаги "Северстали" (+1,9%), Московской биржи (+2,8%), "Ростелекома" (+1,6%), ПИКа (+4,5%). Акции "Позитива" (+2,3%) дорожают после объявления компанией о росте квартальных отгрузок до 3,8 миллиарда рублей в первом квартале по сравнению с 1,8 миллиарда за аналогичный период прошлого года и о снижении долговой нагрузки, отмечает Сергей Суверов из УК "Арикапитал". Дешевеют бумаги "Россетей" (-0,1%), "Юнипро" (-0,2%). Ожидается оживление спроса на акции и новые попытки роста индекса Мосбиржи в зону 3000 пунктов, полагает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Индекс Мосбиржи колеблется в восходящем канале, и в четверг его границами выступают отметки 2930 и 3020 пунктов, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Не исключаем пробития канала завтра, после оглашения итогов заседания ЦБ РФ", - заключает он.
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рынки, акции, торги, москва
Экономика, Рынки, Акции, Торги, МОСКВА
Российский рынок акций растет в ходе основной сессии четверга
Российский рынок акций растет в ходе основной сессии четверга
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается в ходе основной сессии четверга, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 12.23 мск увеличивается на 0,78%, до 2966,17 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,42% до 1196,27 пункта.
В частности, заметно растут в цене бумаги "Северстали" (+1,9%), Московской биржи (+2,8%), "Ростелекома" (+1,6%), ПИКа (+4,5%). Акции "Позитива" (+2,3%) дорожают после объявления компанией о росте квартальных отгрузок до 3,8 миллиарда рублей в первом квартале по сравнению с 1,8 миллиарда за аналогичный период прошлого года и о снижении долговой нагрузки, отмечает Сергей Суверов из УК "Арикапитал".
Дешевеют бумаги "Россетей" (-0,1%), "Юнипро" (-0,2%).
Ожидается оживление спроса на акции и новые попытки роста индекса Мосбиржи в зону 3000 пунктов, полагает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
Индекс Мосбиржи колеблется в восходящем канале, и в четверг его границами выступают отметки 2930 и 3020 пунктов, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Не исключаем пробития канала завтра, после оглашения итогов заседания ЦБ РФ", - заключает он.
Биржи АТР преимущественно снижаются на новостях из США