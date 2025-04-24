Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций растет в ходе основной сессии четверга - 24.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250424/rynok-856990349.html
Российский рынок акций растет в ходе основной сессии четверга
Российский рынок акций растет в ходе основной сессии четверга - 24.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет в ходе основной сессии четверга
Российский рынок акций повышается в ходе основной сессии четверга, следует из данных Московской биржи. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T12:30+0300
2025-04-24T12:30+0300
экономика
рынки
акции
торги
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4398ec43ccd2e0fe32de31933dd02d67.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается в ходе основной сессии четверга, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.23 мск увеличивается на 0,78%, до 2966,17 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,42% до 1196,27 пункта. В частности, заметно растут в цене бумаги "Северстали" (+1,9%), Московской биржи (+2,8%), "Ростелекома" (+1,6%), ПИКа (+4,5%). Акции "Позитива" (+2,3%) дорожают после объявления компанией о росте квартальных отгрузок до 3,8 миллиарда рублей в первом квартале по сравнению с 1,8 миллиарда за аналогичный период прошлого года и о снижении долговой нагрузки, отмечает Сергей Суверов из УК "Арикапитал". Дешевеют бумаги "Россетей" (-0,1%), "Юнипро" (-0,2%). Ожидается оживление спроса на акции и новые попытки роста индекса Мосбиржи в зону 3000 пунктов, полагает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Индекс Мосбиржи колеблется в восходящем канале, и в четверг его границами выступают отметки 2930 и 3020 пунктов, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Не исключаем пробития канала завтра, после оглашения итогов заседания ЦБ РФ", - заключает он.
https://1prime.ru/20250424/birzhi-856980216.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_9b97d725e1ff656360c98bac6f1784f2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, акции, торги, москва
Экономика, Рынки, Акции, Торги, МОСКВА
12:30 24.04.2025
 
Российский рынок акций растет в ходе основной сессии четверга

Российский рынок акций растет в ходе основной сессии четверга

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик
График - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается в ходе основной сессии четверга, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 12.23 мск увеличивается на 0,78%, до 2966,17 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,42% до 1196,27 пункта.
В частности, заметно растут в цене бумаги "Северстали" (+1,9%), Московской биржи (+2,8%), "Ростелекома" (+1,6%), ПИКа (+4,5%). Акции "Позитива" (+2,3%) дорожают после объявления компанией о росте квартальных отгрузок до 3,8 миллиарда рублей в первом квартале по сравнению с 1,8 миллиарда за аналогичный период прошлого года и о снижении долговой нагрузки, отмечает Сергей Суверов из УК "Арикапитал".
Дешевеют бумаги "Россетей" (-0,1%), "Юнипро" (-0,2%).
Ожидается оживление спроса на акции и новые попытки роста индекса Мосбиржи в зону 3000 пунктов, полагает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
Индекс Мосбиржи колеблется в восходящем канале, и в четверг его границами выступают отметки 2930 и 3020 пунктов, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Не исключаем пробития канала завтра, после оглашения итогов заседания ЦБ РФ", - заключает он.
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
Биржи АТР преимущественно снижаются на новостях из США
08:23
 
ЭкономикаРынкиАкцииТоргиМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала