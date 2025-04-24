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Российский рынок акций растет в ходе основной сессии четверга

Российский рынок акций растет в ходе основной сессии четверга - 24.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет в ходе основной сессии четверга

Российский рынок акций повышается в ходе основной сессии четверга, следует из данных Московской биржи. | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T12:30+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается в ходе основной сессии четверга, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.23 мск увеличивается на 0,78%, до 2966,17 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,42% до 1196,27 пункта. В частности, заметно растут в цене бумаги "Северстали" (+1,9%), Московской биржи (+2,8%), "Ростелекома" (+1,6%), ПИКа (+4,5%). Акции "Позитива" (+2,3%) дорожают после объявления компанией о росте квартальных отгрузок до 3,8 миллиарда рублей в первом квартале по сравнению с 1,8 миллиарда за аналогичный период прошлого года и о снижении долговой нагрузки, отмечает Сергей Суверов из УК "Арикапитал". Дешевеют бумаги "Россетей" (-0,1%), "Юнипро" (-0,2%). Ожидается оживление спроса на акции и новые попытки роста индекса Мосбиржи в зону 3000 пунктов, полагает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Индекс Мосбиржи колеблется в восходящем канале, и в четверг его границами выступают отметки 2930 и 3020 пунктов, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Не исключаем пробития канала завтра, после оглашения итогов заседания ЦБ РФ", - заключает он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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