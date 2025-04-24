Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД предлагают клиентам активнее предъявлять грузы к перевозке - 24.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250424/rzhd-856978579.html
РЖД предлагают клиентам активнее предъявлять грузы к перевозке
РЖД предлагают клиентам активнее предъявлять грузы к перевозке - 24.04.2025, ПРАЙМ
РЖД предлагают клиентам активнее предъявлять грузы к перевозке
РЖД на фоне предстоящих майских праздников предлагают клиентам подумать о более активном предъявлении грузов к перевозке в первой половине месяца, сообщил... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T07:28+0300
2025-04-24T07:28+0300
бизнес
россия
москва
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856978579.jpg?1745468934
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. РЖД на фоне предстоящих майских праздников предлагают клиентам подумать о более активном предъявлении грузов к перевозке в первой половине месяца, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Мурев. По его словам, в период предстоящих майских праздников будет особый режим работы. "В это время ежегодно происходит существенное снижение деловой активности и уменьшение объёмов погрузки на железнодорожный транспорт. Чтобы избежать сгущения погрузки во второй и третьей декадах месяца, мы предлагаем нашим клиентам рассмотреть возможность максимального предъявления грузов именно в первой половине месяца", - сказал Мурев в интервью корпоративной газете РЖД "Гудок". Компания, отметил он, работает в непрерывном режиме и готова оперативно рассматривать заявки и принимать к перевозке все предъявляемые грузоотправителями объемы.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РЖД
07:28 24.04.2025
 
РЖД предлагают клиентам активнее предъявлять грузы к перевозке

РЖД предлагают клиентам подумать о более активном предъявлении грузов к перевозке

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. РЖД на фоне предстоящих майских праздников предлагают клиентам подумать о более активном предъявлении грузов к перевозке в первой половине месяца, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Мурев.
По его словам, в период предстоящих майских праздников будет особый режим работы.
"В это время ежегодно происходит существенное снижение деловой активности и уменьшение объёмов погрузки на железнодорожный транспорт. Чтобы избежать сгущения погрузки во второй и третьей декадах месяца, мы предлагаем нашим клиентам рассмотреть возможность максимального предъявления грузов именно в первой половине месяца", - сказал Мурев в интервью корпоративной газете РЖД "Гудок".
Компания, отметил он, работает в непрерывном режиме и готова оперативно рассматривать заявки и принимать к перевозке все предъявляемые грузоотправителями объемы.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала