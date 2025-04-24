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РЖД предлагают клиентам активнее предъявлять грузы к перевозке
РЖД предлагают клиентам активнее предъявлять грузы к перевозке - 24.04.2025, ПРАЙМ
РЖД предлагают клиентам активнее предъявлять грузы к перевозке
РЖД на фоне предстоящих майских праздников предлагают клиентам подумать о более активном предъявлении грузов к перевозке в первой половине месяца, сообщил... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T07:28+0300
2025-04-24T07:28+0300
2025-04-24T07:28+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. РЖД на фоне предстоящих майских праздников предлагают клиентам подумать о более активном предъявлении грузов к перевозке в первой половине месяца, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Мурев.
По его словам, в период предстоящих майских праздников будет особый режим работы.
"В это время ежегодно происходит существенное снижение деловой активности и уменьшение объёмов погрузки на железнодорожный транспорт. Чтобы избежать сгущения погрузки во второй и третьей декадах месяца, мы предлагаем нашим клиентам рассмотреть возможность максимального предъявления грузов именно в первой половине месяца", - сказал Мурев в интервью корпоративной газете РЖД "Гудок".
Компания, отметил он, работает в непрерывном режиме и готова оперативно рассматривать заявки и принимать к перевозке все предъявляемые грузоотправителями объемы.
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бизнес, россия, москва, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РЖД
РЖД предлагают клиентам активнее предъявлять грузы к перевозке
РЖД предлагают клиентам подумать о более активном предъявлении грузов к перевозке
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. РЖД на фоне предстоящих майских праздников предлагают клиентам подумать о более активном предъявлении грузов к перевозке в первой половине месяца, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Мурев.
По его словам, в период предстоящих майских праздников будет особый режим работы.
"В это время ежегодно происходит существенное снижение деловой активности и уменьшение объёмов погрузки на железнодорожный транспорт. Чтобы избежать сгущения погрузки во второй и третьей декадах месяца, мы предлагаем нашим клиентам рассмотреть возможность максимального предъявления грузов именно в первой половине месяца", - сказал Мурев в интервью корпоративной газете РЖД "Гудок".
Компания, отметил он, работает в непрерывном режиме и готова оперативно рассматривать заявки и принимать к перевозке все предъявляемые грузоотправителями объемы.