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РЖД предлагают клиентам активнее предъявлять грузы к перевозке

РЖД предлагают клиентам активнее предъявлять грузы к перевозке - 24.04.2025, ПРАЙМ

РЖД предлагают клиентам активнее предъявлять грузы к перевозке

РЖД на фоне предстоящих майских праздников предлагают клиентам подумать о более активном предъявлении грузов к перевозке в первой половине месяца, сообщил... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T07:28+0300

2025-04-24T07:28+0300

2025-04-24T07:28+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. РЖД на фоне предстоящих майских праздников предлагают клиентам подумать о более активном предъявлении грузов к перевозке в первой половине месяца, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Мурев. По его словам, в период предстоящих майских праздников будет особый режим работы. "В это время ежегодно происходит существенное снижение деловой активности и уменьшение объёмов погрузки на железнодорожный транспорт. Чтобы избежать сгущения погрузки во второй и третьей декадах месяца, мы предлагаем нашим клиентам рассмотреть возможность максимального предъявления грузов именно в первой половине месяца", - сказал Мурев в интервью корпоративной газете РЖД "Гудок". Компания, отметил он, работает в непрерывном режиме и готова оперативно рассматривать заявки и принимать к перевозке все предъявляемые грузоотправителями объемы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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