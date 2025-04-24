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РЖД получат не покрываемые убытки в случае новых скидок для каменного угля

РЖД получат не покрываемые убытки в случае новых скидок для каменного угля - 24.04.2025, ПРАЙМ

РЖД получат не покрываемые убытки в случае новых скидок для каменного угля

РЖД в случае предоставления новых скидок к тарифу на перевозки каменного угля получат не покрываемые убытки, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Мурев. | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T07:35+0300

2025-04-24T07:35+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. РЖД в случае предоставления новых скидок к тарифу на перевозки каменного угля получат не покрываемые убытки, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Мурев. "Предоставление дополнительной скидки к тарифу РЖД приведёт к непокрываемым убыткам. Вместе с тем, АО "ФГК", наше дочернее общество, на 25% снизило стоимость предоставления вагонов при перевозках каменного угля через порты западного направления. То есть скидка составляет не менее 5 долларов за тонну. Это даже больше, чем дала бы грузоотправителям максимально возможная скидка к тарифу РЖД", - ответил Мурев в интервью корпоративной газете РЖД "Гудок" на вопрос об идеях введения дополнительных скидок на перевозки каменного угля. Он отметил, что доля угля в общей погрузке сети РЖД существенна и составляет более 30%. "Вместе с тем доля тарифа РЖД в цене реализации экспортного угля даже по базису FOB традиционно невысокая и составляет порядка 20-22%. Сейчас этот показатель вырос до 30%, что обусловлено в основном укреплением курса рубля. При этом в совокупной стоимости логистики доля провозных платежей сопоставима или даже меньше долей услуг перевалки в портах или предоставления полувагонов, и это несмотря на то, что инфраструктурный комплекс РЖД гораздо более сложный и фондоемкий", - привел данные Мурев. В частности, продолжил он, в цене реализации энергетического угля Кузбасса доля перевалки составляет порядка 20%, еще 30% – это вклад операторов полувагонов. "Затем уголь из портов еще нужно перевезти по морю. Здесь ставки фрахта могут даже превышать совокупные затраты сухопутной логистики. Таким образом, основное влияние на рентабельность продаж угля оказывают другие звенья транспортной цепочки, а также себестоимость добычи", - пояснил замглавы РЖД. По его словам, принятые правительством решения в части тарифов РЖД являлись необходимым условием для обеспечения безопасности и бесперебойности самой перевозки. Кроме того, добавил он, это основной источник для развития и формирования инвестпрограммы компании, которая, в свою очередь, стимулирует развитие смежных отраслей, таких как строительство, металлургия, машиностроение, электроника и другие. "На сегодняшний день тарификация перевозок угля содержит значительное количество преференций. Уголь – груз первого тарифного класса, и при его перевозках применяются понижающие коэффициенты 0,55-0,75, то есть скидка в зависимости от дальности составляет 25-45% к базовому тарифу. При этом в круговом рейсе перевозки угля, с учетом возврата порожних полувагонов, остаются для РЖД нерентабельными и по факту субсидируются перевозками других грузов, 2-го и 3-го тарифных классов", - сказал Мурев.

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