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РЖД предлагают приоритизировать перевозки грузов в инновационных вагонах

РЖД предлагают приоритизировать перевозки грузов в инновационных вагонах - 24.04.2025, ПРАЙМ

РЖД предлагают приоритизировать перевозки грузов в инновационных вагонах

РЖД предлагают внести в правила недискриминационного доступа (ПНД) приоритизацию перевозок грузов на лимитирующих направлениях в инновационных вагонах, сообщил... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T07:38+0300

2025-04-24T07:38+0300

2025-04-24T07:38+0300

бизнес

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кемеровская область

ржд

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. РЖД предлагают внести в правила недискриминационного доступа (ПНД) приоритизацию перевозок грузов на лимитирующих направлениях в инновационных вагонах, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Мурев. Обновленные ПНД к железнодорожной инфраструктуре, вступившие в силу с января, отметил Мурев, содержат детальную очередность перевозок грузов на лимитирующих направлениях, и она уже дали позитивный эффект. Однако, продолжил он, механизмы, заложенные в них, не могут оставаться статичными и должны своевременно корректироваться под актуальные потребности экономики. Поэтому РЖД прорабатывают и будут вносить предложения по их донастройке. "В первую очередь – это приоритизация перевозок в инновационных вагонах, что позволит обеспечить рост перевозок грузов за счёт большей грузоподъёмности подвижного состава. Сейчас в ПНД такого приоритета нет", - сказал Мурев в интервью корпоративной газете РЖД "Гудок". Например, говорит замглавы РЖД, в действующем соглашении по вывозу угля из Кемеровской области закреплено условие об использовании инновационного подвижного состава начиная со второго квартала текущего года. "По нашей оценке, это создаст условия для вывоза дополнительных 5 миллионов тонн грузов на лимитирующем восточном направлении", - сказал Мурев.

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