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РЖД предлагают исключить ограничения для предприятий непрерывного цикла

РЖД предлагают исключить ограничения для предприятий непрерывного цикла - 24.04.2025, ПРАЙМ

РЖД предлагают исключить ограничения для предприятий непрерывного цикла

РЖД считают целесообразным скорректировать правила недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре для предприятий непрерывного цикла, в том | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T07:47+0300

2025-04-24T07:47+0300

2025-04-24T07:47+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. РЖД считают целесообразным скорректировать правила недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре для предприятий непрерывного цикла, в том числе "Русала", и исключить для них ограничения по видам сообщения, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Мурев. Обновленные ПНД, вступившие в силу с января, отметил Мурев, содержат детальную очередность перевозок грузов на лимитирующих направлениях, и они уже дали позитивный эффект. Однако, продолжил он, механизмы, заложенные в них, не могут оставаться статичными и должны своевременно корректироваться под актуальные потребности экономики. Поэтому РЖД прорабатывают и будут вносить предложения по их донастройке. "…предприятия непрерывного цикла. В качестве системной меры обеспечения работы предприятий непрерывного цикла предлагаем исключить для них ограничения в ПНД по видам сообщения. Перечень предприятий непрерывного цикла на данный момент разработан Минэкономразвития и находится на утверждении в правительстве", - сказал Мурев в интервью корпоративной газете РЖД "Гудок". Он привел такие примеры. Так, в соответствии с ПНД заявки на перевозку грузов в сообщении с такими предприятиями во внутригосударственном сообщении относятся к высокоприоритетной шестой очереди. Однако работа ряда таких предприятий зависит от экспортно-импортных перевозок, которые не обладают какими-либо специальными приоритетами. Например, для безостановочной работы производителей метилового спирта основной проблемой является его вывоз на экспорт. "В настоящее время действует запрет на поставки метанола в Евросоюз, ранее являвшийся основным рынком для российских производителей. В данных условиях поставки переориентированы в КНР", - рассказывает Мурев. Ряд предприятий зависит от импортного сырья и комплектующих, которые не подлежат импортозамещению. При этом импортные перевозки в действующих ПНД относятся к наименее приоритетной 12-й очереди. "С такой ситуацией столкнулась компания "Русал", для работы которой необходим импорт глинозёма", - привел другой пример Мурев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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