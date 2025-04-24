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РЖД предлагают удвоить резерв пропускной способности ж/д инфраструктуры
РЖД предлагают удвоить резерв пропускной способности ж/д инфраструктуры - 24.04.2025, ПРАЙМ
РЖД предлагают удвоить резерв пропускной способности ж/д инфраструктуры
РЖД в рамках изменений в правила недискриминационного доступа (ПНД) предлагают удвоить резерв пропускной способности железнодорожной инфраструктуры до 10% и... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T07:56+0300
2025-04-24T07:56+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. РЖД в рамках изменений в правила недискриминационного доступа (ПНД) предлагают удвоить резерв пропускной способности железнодорожной инфраструктуры до 10% и закрепить приоритет его использования для вывоза гарантированных объемов нефтепродуктов, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Мурев.
Ранее он отмечал, что обновленные ПНД к железнодорожной инфраструктуре на лимитирующих направлениях, вступившие в силу с января, уже дали позитивный эффект. Однако заложенные в них механизмы должны своевременно корректироваться под актуальные потребности экономики. РЖД прорабатывают и будут вносить предложения по их донастройке, в частности, актуальный вопрос касается перевозок нефти и нефтепродуктов.
"Мы предлагаем предусмотреть резервирование пропускных и перерабатывающих способностей под индикативные объемы перевозок, которые формирует Минэнерго на основе актуальных данных о производственных программах нефтяных компаний", - сказал Мурев в интервью корпоративной газете РЖД "Гудок".
Механизм резервирования пропускной способности есть, отмечает замглавы РЖД, и он предусмотрен текущей редакцией ПНД, но составляет только 5% и распространяется на все грузы.
"Мы же предлагаем увеличить размер этого резерва до 10% и закрепить приоритетное использование резервной пропускной способности для вывоза гарантированных объемов нефтепродуктов в соответствии с планами Минэнерго России", - рассказал Мурев.
Он пояснил, что в соответствии с ПНД внутрироссийские перевозки нефтяных грузов имеют достаточно высокий приоритет, и всё, что заявляется до 15-го числа месяца, предшествующего планируемому, согласовывается в полном объёме.
"Но специфика работы нефтяников связана с большим количеством спотовых поставок, в том числе по биржевым контрактам, поэтому заявки даже на лимитированные направления продолжают подаваться непрерывно. По общему правилу объемы нефтяных грузов, которые заявлены после 15-го числа месяца, могут быть согласованы только в случае отказов от ранее согласованных заявок", - описал он имеющийся механизм.
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бизнес, россия, москва, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РЖД
РЖД предлагают удвоить резерв пропускной способности ж/д инфраструктуры
РЖД предлагают удвоить резерв пропускной способности железнодорожной инфраструктуры
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. РЖД в рамках изменений в правила недискриминационного доступа (ПНД) предлагают удвоить резерв пропускной способности железнодорожной инфраструктуры до 10% и закрепить приоритет его использования для вывоза гарантированных объемов нефтепродуктов, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Мурев.
Ранее он отмечал, что обновленные ПНД к железнодорожной инфраструктуре на лимитирующих направлениях, вступившие в силу с января, уже дали позитивный эффект. Однако заложенные в них механизмы должны своевременно корректироваться под актуальные потребности экономики. РЖД прорабатывают и будут вносить предложения по их донастройке, в частности, актуальный вопрос касается перевозок нефти и нефтепродуктов.
"Мы предлагаем предусмотреть резервирование пропускных и перерабатывающих способностей под индикативные объемы перевозок, которые формирует Минэнерго на основе актуальных данных о производственных программах нефтяных компаний", - сказал Мурев в интервью корпоративной газете РЖД "Гудок".
Механизм резервирования пропускной способности есть, отмечает замглавы РЖД, и он предусмотрен текущей редакцией ПНД, но составляет только 5% и распространяется на все грузы.
"Мы же предлагаем увеличить размер этого резерва до 10% и закрепить приоритетное использование резервной пропускной способности для вывоза гарантированных объемов нефтепродуктов в соответствии с планами Минэнерго России", - рассказал Мурев.
Он пояснил, что в соответствии с ПНД внутрироссийские перевозки нефтяных грузов имеют достаточно высокий приоритет, и всё, что заявляется до 15-го числа месяца, предшествующего планируемому, согласовывается в полном объёме.
"Но специфика работы нефтяников связана с большим количеством спотовых поставок, в том числе по биржевым контрактам, поэтому заявки даже на лимитированные направления продолжают подаваться непрерывно. По общему правилу объемы нефтяных грузов, которые заявлены после 15-го числа месяца, могут быть согласованы только в случае отказов от ранее согласованных заявок", - описал он имеющийся механизм.